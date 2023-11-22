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В Бурятии разыграют кубок по зимнему мотокроссу

В Бурятии разыграют кубок по зимнему мотокроссу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся в Кабанском районе

2 декабря в Бурятии будет разыгран кубок Кабанского района по зимнему мотокроссу. Местом проведения соревнований станет село Нюки.

Мотокросс проведут в классе «Без шипов». Регистрация стартует в 11:00. Открытие соревнований запланировано на 13:00, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия мотокросс Кабанский район мотоспорт

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