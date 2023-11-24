В декабре стартует кубок Бурятии по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Соревнования продлятся до марта 2024 года



В Бурятии опубликован предварительный календарь стартов на зимний спортивный сезон 2023-2024 годов по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Об этом сообщили в федерации спортивного ориентирования РБ.



Так, 16 декабря состоится первый этап зимнего кубка Бурятии – пройдёт открытое первенство Кабанского района в посёлке Селенгинск (0+). 5 января 2024 года второй этап кубка (0+) снова проведут в Селенгинске. Третий этап (0+) состоится 13 января 2024 года в селе Калёново Иволгинского района. 20 января 2024 года открытое первенство Улан-Удэ «Зимний морозец 2024» (0+) станет четвёртым этапом зимнего кубка Бурятии.



18 февраля следующего года состоится пятый этап кубка – первенство МО «Мухоршибирский район» (0+) в селе Саган-Нур. Затем, 24 февраля шестым этапом кубка проведут чемпионат и первенство Республики Бурятия по спортивному ориентированию (0+). Соревнования пройдут в селе Турунтаево Прибайкальского района.



2 марта 2024 года запланировано первенство спортивной школы №4 г. Улан-Удэ (0+). Состоится лыжная гонка-спринт в Улан-Удэ. 16 марта седьмым этапом зимнего кубка Бурятии станет открытое первенство Иволгинского района (0+) в селе Калёново.



Возрастное ограничение: 0+.

