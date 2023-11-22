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Боксёры Бурятии выиграли 6 медалей в Забайкалье

Боксёры Бурятии выиграли 6 медалей в Забайкалье
Общество,  Фото:федерация бокса Забайкальского края
На турнире в Краснокаменске спортсмены республики заняли три первых и три третьих места

С 13 по 19 ноября в Забайкальском крае прошёл всероссийский турнир «Надежд» памяти мастера спорта России Александра Швалова. Соревнования проводились в городе Краснокаменск.

Турнир собрал более 100 боксёров из Забайкальского края, Бурятии, Иркутской и Новосибирской областей. Открытие соревнований посетил мастер спорта международного класса, чемпион мира среди боксёров-профессионалов Александр Бахтин.

Успешно выступили на турнире спортсмены из Бурятии. Они завоевали 3 золотые и 3 бронзовые медали соревнований, сообщает федерация бокса РБ.

Первые места выиграли Арина Б. (МАУ ДО СШ «Тункинский район», тренер Зомонов З.Ш.), И.-Т. Тулуй (СШОР 11, тренер Мункуев Б.Ш.), Андрей З. (СШОР 11, тренер Гармажапов А.Х.). Третьи места заняли Базыр Л. (МАУ ДО СШ «Тункинский район», тренер Сындеев П.В.), Илья С. (СШОР 11, тренер Мункуев Б.Ш.) и Аламжи Г. (СШОР 11, тренер Гармажапов А.Х.).

Бурятия бокс спорт

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