В пригороде Улан-Удэ появятся новые медучреждения

В Нурселении скоро откроется врачебная амбулатория
Весной этого года в Иволгинском районе Бурятии стартовало строительство врачебной амбулатории в улусе Нурселение и фельдшерско-акушерского пункта в квартале Северный села Сужа.
Амбулатория в Нурселении уже совсем скоро начнёт принимать жителей. На сегодняшний день здание площадью 140 кв. м укомплектовывается всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи оборудованием. В амбулатории предусмотрены кабинеты терапевта, педиатра, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет дневного стационара, неотложной помощи, кабинет акушера и физиокабинет. Стоимость работ по возведению модульного здания составила более 14,8 млн рублей.
- Первичную медико-санитарную помощь в новом медучреждении будут получать около 3500 человек – жителей улуса. Благодаря строительству новой амбулатории появится возможность проводить профилактические осмотры, вакцинацию и оказывать жителям неотложную помощь, - рассказали в Иволгинской центральной районной больнице.
Новое учреждение, оснащённое необходимым оборудованием в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, появится и в селе Сужа. В ФАПе предусмотрены кабинеты акушера и фельдшера, процедурный кабинет. Стоимость работ по его строительству составила более 6,6 млн рублей.
- В виду территориальной близости в Суже планируется открыть филиал амбулатории села Поселье. Оба села считаются одними из самых густонаселённых, поэтому открытие нового учреждения позволит разгрузить сотрудников и повысить качество оказываемой медпомощи, - поделилась заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию Татьяна Сангадиева.
Как сообщает администрация Иволгинского района, в районе только за два года построены врачебные амбулатории в сёлах Поселье, Гурульба и улусе Хойтобэе.
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