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На юге Байкала образуют новую особо охраняемую природную территорию

На юге Байкала образуют новую особо охраняемую природную территорию
Общество,  Фото:pixabay.com
Её учредят в Иркутской области

В Слюдянском районе Иркутской области появится новая особо охраняемая природная территория регионального значения «Таловский озерно-болотный комплекс». Для придания ей соответствующего статуса было проведено комплексное экологическое обследование территории.

Исследовательские работы включали в себя сбор исходных данных о природных особенностях территории, сведений из государственных реестров и уполномоченных органов исполнительной власти Иркутской области.

Экологами на местности проведено пять полевых обследований, в результате которых выявлено значительное биоразнообразие объектов животного мира. В частности, 236 редких видов птиц, которые не только обитают на озёрах круглый год, но также обустраивают места гнездования, останавливаясь на зимовку.

- Результаты проведённых исследований переданы в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. На их основании «Таловский озерно-болотный комплекс» в Слюдянском районе получит статус особо охраняемой природной территории, что будет способствовать сохранению флоры и фауны на побережье озера Байкал, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
Иркутская область особо охраняемые природные территории

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