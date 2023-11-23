В Иркутске состоятся всероссийские соревнования по женской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

За награды поборются девушки до 16 лет и юниорки до 21 года



В Иркутске с 25 по 26 ноября пройдут IX всероссийские соревнования по женской вольной борьбе имени Олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой. Ожидается, что в спортивном комплексе «Байкал-Арена» за медали будут бороться более 100 спортсменок из Иркутской, Новосибирской, Курганской, Кемеровской областей, Забайкальского, Красноярского краёв, республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия и других регионов страны.



В турнире будут участвовать девушки до 16 лет и юниорки до 21 года с разрядом не ниже третьего спортивного. Девушки выявят сильнейших в 11 весовых категориях: 33, 36, 39, 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70 кг. Юниорки будут бороться за медали в 10 весовых категориях: 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72, 76 кг. Соревнования пройдут по олимпийской системе с утешительными поединками для спортсменок, уступившим финалисткам. Итоги турнира подведут в личном зачёте.



В первый день, 25 ноября, соревнования начнутся в 11:00, торжественное открытие состоится в 14:00. Во второй день, 26 ноября, турнир начнётся с 10:00, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.



Справка



Наталья Воробьёва – уроженка Тулуна, заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка по вольной борьбе 2012 года в Лондоне, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.



