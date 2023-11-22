Сейсмособытие случилось ночью
В половине второго часа ночи 22 ноября в Бурятии произошло землетрясение. Эпицентр находился на территории Закаменского района, в 47 км южнее села Выдрино.
Магнитуда составила 3 балла, сообщается в группе «Закамна-инфо.24/7», со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН».
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 ноября «тряхнуло» Курумканский район. Эпицентр находился в 26 км северо-восточнее села Улюнхан.
В Бурятии вновь произошло землетрясение
Общество, Фото:
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