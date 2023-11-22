Бурятия поможет восстановить разрушенные здания в ДНР

Общество, Фото: УКС РБ

Сейчас специалисты оценивают текущее состояние зданий и рассчитывают примерные объёмы по их восстановлению



Специалисты из Бурятии приступили к предварительному обследованию разрушенных зданий школы и сельсовета в селе Кумачево ДНР. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, курирующий восстановительные работы в Старобешевском районе ДНР. Он рассказал журналистам о том, какие работы сейчас проводятся на объектах.



- Накануне специалисты управления капитального строительства Бурятии приступили к предварительному обследованию школы в с. Кумачево. Она больше всего пострадала от ракетного обстрела. Составляем дефектную ведомость. В первую очередь смотрим объект на целостность конструктива. Сейчас задача специалистов оценить текущее состояние здания и рассчитать примерные объёмы работ по восстановлению школы. После будем привлекать проектную организацию, которая займётся разработкой проекта по восстановлению и усилению здания. У нас уже обозначены сроки, это примерно займёт две недели. После этого начнётся восстановление, - рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Напомним, 19 ноября этого года со стороны ВСУ произведён ракетный обстрел гражданской инфраструктуры с. Кумачово Старобешевского района ДНР. Существенные разрушения получила школа. Кроме того, также пострадали село Докучаевск и Куйбышевский район г. Донецка. В целом повреждены 6 жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры, сообщил следственный комитет РФ.



