В аэропорту Улан-Удэ всю ночь убирали снег со взлётно-посадочной полосы

Расчищали рулёжки и перроны

Выпавший в Улан-Удэ 21 ноября снег заставил службы аэропорта «Байкал» расчищать всю территорию аэродрома. Об этом сообщил гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев.

«Снег - замечательное, романтическое погодное явление, которое дарит нам всем ожидание сказки, - сентиментально поделился Гармаев с раннего утра 22 ноября на своих страницах в соцсетях. - Но в производственном плане для аэропорта это время напряжённой работы».

Гармаев отметил, что в аэропорту «Байкал» вечером и ночью шла напряженная работа всех служб по уборке снега. Расчищали ВПП, рулёжные дорожки и стоянки для самолётов.

22 ноября улан-удэнский аэропорт должен обслужить на прилёт и вылет десять пассажирских рейсов. Утренние самолёты из Иркутска и Новосибирска приземлились и вылетели практически по расписанию.