В столице Бурятии отмечают Международный день матери
26 ноября отмечается Международный день матери. В преддверии этого события в Улан-Удэ стартовала неделя материнской славы «Планета в маминых руках».
В рамках недели в учреждениях города проходят различные мероприятия. Так, по 24 ноября в городском дворце детского (юношеского) творчества проводится конкурс рисунков «Планета в маминых руках» и выставка рисунков (6+). По 23 ноября детско-юношеский центр «Безопасное детство» проводит акцию по профилактике дорожного движения «Автоледи» на улицах Советская, Октябрьская, Ключевская и Жердева (6+).
В межшкольном учебном центре проведут мастер-классы по направлениям «Парикмахер», «Визажист», «Медицина», «Повар», «Вожатые» и «Художник-оформитель». Также мастер-классы состоятся в доме творчества Железнодорожного района.
23 ноября на базе СОШ №8 будет организована спартакиада «Движение – жизнь!» (0+). А 25 ноября на Верхней Берёзовке состоится День здоровья (0+).
24 ноября в городском дворце детского (юношеского) творчества пройдёт торжественное мероприятие «Планета в маминых руках» (6+), также здесь откроются различные консультационные площадки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ стартовала неделя материнской славы
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