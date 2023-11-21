В Улан-Удэ стартовала неделя материнской славы

В столице Бурятии отмечают Международный день матери



26 ноября отмечается Международный день матери. В преддверии этого события в Улан-Удэ стартовала неделя материнской славы «Планета в маминых руках».



В рамках недели в учреждениях города проходят различные мероприятия. Так, по 24 ноября в городском дворце детского (юношеского) творчества проводится конкурс рисунков «Планета в маминых руках» и выставка рисунков (6+). По 23 ноября детско-юношеский центр «Безопасное детство» проводит акцию по профилактике дорожного движения «Автоледи» на улицах Советская, Октябрьская, Ключевская и Жердева (6+).



В межшкольном учебном центре проведут мастер-классы по направлениям «Парикмахер», «Визажист», «Медицина», «Повар», «Вожатые» и «Художник-оформитель». Также мастер-классы состоятся в доме творчества Железнодорожного района.



23 ноября на базе СОШ №8 будет организована спартакиада «Движение – жизнь!» (0+). А 25 ноября на Верхней Берёзовке состоится День здоровья (0+).



24 ноября в городском дворце детского (юношеского) творчества пройдёт торжественное мероприятие «Планета в маминых руках» (6+), также здесь откроются различные консультационные площадки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

