На выставке-форуме в Москве состоялась бурятско-русская свадьба

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Церемонию бракосочетания провели молодожёны из Иркутской области



Межнациональная свадьба прошла 17 ноября в День Иркутской области на международной выставке-форуме «Россия» (6+) на ВДНХ в Москве. Брачный союз заключили молодожёны Марк и Елена из города Ангарска.



Марк работает на заводе гусеничной техники. Является неоднократным победителем региональных соревнований по плаванию. Награждён бронзовой медалью областного турнира по плаванию среди студентов средних профессиональных образовательных организаций Иркутской области на дистанции 50 метров.



Елена работает инженером-проектировщиком. Активно участвует в региональных научно-технических конференциях молодых специалистов, награждена грамотами и благодарностями. Принимала участие в научно-технической конференции молодых специалистов в Самаре, а также в культурно-спортивном слёте молодёжи Иркутского района в составе команды «Ангарского городского округа», где была награждена медалью «3 место» за спортивные достижения.



Заявление на государственную регистрацию брака молодые люди подали во дворец бракосочетания ВДНХ через Единый портал государственных и муниципальных услуг 19 сентября.



- Церемония бракосочетания состояла из двух обрядов: бурятского и русского. Для этого были приглашены два коллектива, которые продемонстрировали культуру двух сторон. Супруги говорят, что для них было честью представить Иркутскую область на такой грандиозной выставке. Пара собиралась сыграть свадьбу по национальным обрядам, но молодые даже представить не могли, что это увидит вся страна, - сообщает служба ЗАГС Иркутской области.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил молодым супругам первый семейный документ – свидетельство о заключении брака, в качестве подарка преподнёс работу народного мастера Иркутской области Екатерины Осиповой «Олениха». Гобелен изготовлен из натурального конского волоса, символизирует богатство и пополнение семьи.



