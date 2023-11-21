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В Бурятии подвели итоги соцпроекта «Буряад ухэр»

В Бурятии подвели итоги соцпроекта «Буряад ухэр»
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи
Животноводы отчитались Хамбо-ламе

Социальный проект «Буряад ухэр» продолжает свою работу в республике. 17 ноября в Бурятии глава Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции участников социальной программы.

Здесь состоялось ежегодное отчётное собрание фермеров, которые получили бурятских коров по социальному контракту. Животноводы отчитались о состоянии поголовья коров и приплода, рассказали какие плюсы у бурятских коров. Также обменялись опытом и дальнейшими планами.

Механизм при распределении скота действует по аналогии с программой «Социальная отара». Через определённое время фермеры отдают приплод другим животноводам. Таким образом, по задумке инициаторов проекта, этот вид постепенно распространится по Бурятии.

Идея социального стада «Буряад ухэр» начинает действовать. Так, Цыден Цынгуев из Хара Шибири довёл количество коров до 82 голов. В будущем году он начнёт передавать телят в улус Шинэ Бууса для создания второго социального стада из 50 голов. Таким образом в Заиграевском районе создаётся генофонд бурят-монгольских коров.

В личных хозяйствах жителей поселения Монгой Баунтовского района находится более 50 бурятских коров. В село Усть-Джилинда передано более 30 голов коров. Таким образом в порода обживается на севере республики.

Как сообщили в Сангхе, задача держателей социальных стад – хранить в чистоте и увеличивать генофонд бурятских коров для своего района. При этом другие быки бурятской породы размещаются во всех поселениях под ответственностью глав поселений и должны переходить каждые два года из села в село, исполняя обязанности производителей.

Бурятия животноводство. Сангха буддизм сельское хозяйство

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