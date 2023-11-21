В двух сёлах Бурятии обновят дома культуры

Общество, Фото: администрация Еравнинского района

Капремонт проведут в населённых пунктах Еравнинского района



На 2024 год запланирован капитальный ремонт двух сельских домов культуры улуса Хангир и села Гарам в Еравнинском районе Бурятии. Долгожданный ремонт будет произведён по национальному проекту «Культура», сообщили в администрации района.



Дом культуры улуса Хангир был построен в 1956 году. Его площадь составляет 115,46 квадратных метров. На сегодня сельский клуб закрыт и признан аварийным. В Хангире проживают 80 человек.



В 1965 году в селе Гарам появился сельский дом культуры. Здание имеет площадь в 172,25 квадратных метра. Сегодня в Гараме живут 130 человек. Свою творческую деятельность ведут 5 клубных формирований из 26 человек, детская вокальная группа – «Динамик», танцевальная группа «Каста», танцевальная группа «Долька», ансамбль «Родники», теннисная группа. Также в здании функционирует сельская библиотека.

