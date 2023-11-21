Для них разработают план мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферу
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области будет разрабатывать план мероприятий для городов Вихоревка, Усть-Кут, Тулун, Тайшет, Нижнеудинск, направленный на снижение выбросов в атмосферный воздух. В настоящее время Роспотребнадзор оценивает риск здоровью населения от выбросов и определяет перечень приоритетных загрязняющих веществ.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в текущем году в этих городах провели мониторинг качества атмосферного воздуха. В населённых пунктах анализ показал высокий уровень загрязнения воздуха. Общий объём выбросов от 565 источников загрязнения в Вихоревке составил 4526 тонн в год, в Усть-Куте от 1563 источников загрязнения объём выбросов – 5133 тонн в год. В Тулуне: количество источников загрязнения – 1783, объём-12049 тонн в год. В Тайшете: 1186 источников загрязнения, объём выбросов – 14050 тонн в год. В Нижнеудинске от 1291 источника загрязнения общий объём выбросов составил 11729 тонн в год.
Сводные расчёты позволили выявить не только общий объём выбросов, но и точные источники загрязнения в каждом городе, а также их влияние на состояние атмосферы в различных районах. Мониторинг охватывал не только промышленные зоны, но и автотрассы, частный сектор, территорию, где установлены автономные источники теплоснабжения.
- Проведённый мониторинг показал, что в данных городах необходимо провести ряд мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферный воздух. В частности, необходимо провести модернизацию устаревшего оборудования на теплоузлах с дополнительной установкой систем газоочистки, - отметила министр природных ресурсов и экологии области Светлана Трофимова.
Ещё для 5 городов Иркутской области будут улучшать качество воздуха
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