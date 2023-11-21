На стенах РБНЛИ №1 открыли мемориальные доски участников СВО
17 ноября в Улан-Удэ, в республиканском бурятском национальном лицее-интернате №1 провели торжественное открытие мемориальных досок памяти выпускников Цыбикжапа Бадмаева и Алдара Соктоева, героически отдавшим жизнь при исполнении служебного воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.
Выпускник лицея Цыбикжап Бадмаев в 2016 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В 2020 году окончил его с отличием и был направлен по приказу в воинскую часть в Крым для прохождения дальнейшей службы.
24 февраля Цыбикжапа отправили на выполнение специальной военной операции на Украине. А на следующий день молодой командир взвода разведывательной роты получил ранения несовместимые с жизнью. Цыбикжап Цыдендамбаевич Бадмаев награждён орденом Мужества посмертно.
Выпускник лицея Алдар Соктоев в 2013 году поступил в Дальневосточное высшее войсковое ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского. После успешного окончания училища проходил службу в 206-ой отдельной мотострелковой бригаде БВ СВ в Мурманской области.
В ходе специальной военной операции 13 мая командир первого стрелкового взвода снайперов старший лейтенант Алдар Станиславович Соктоев получил ранения, несовместимые с жизнью. Награждён орденом Мужества (посмертно).
На мероприятии присутствовали почётные гости, коллеги, земляки, одноклассники, классные руководители, родные и близкие.
В лицее Бурятии увековечили память о выпускниках
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