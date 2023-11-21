В Улан-Удэ завершился этнофестиваль «Цвети, моя Бурятия!»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Гран-при уехал в Закаменский район



В Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс-этнофестиваль народного творчества «Цвети, моя Бурятия!». Он был посвящён столетию образования республики.



- Этнофестиваль был нацелен на сохранение, развитие и популяризацию культуры народов, проживающих на территории Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ. - В мероприятии приняли участие более 300 обучающихся из 15 районов республики и г. Улан-Удэ. Для подрастающего поколения этнофестиваль дал возможность продемонстрировать свой талант, показать самобытную культуру своего народа.



Конкурс проводился по 10 номинациям: «Душа народного танца», «Ансамблевое пение», «Соло», конкурс показа праздников и обрядов «Сохраняя традиции...», интеллектуальный конкурс «Моя Бурятия», конкурс видеороликов «Ты, сторона моя, цветущая», «Выставка декоративно-прикладного искусства», «Защита мини-площадки», «Народная кухня» и «Мастер-класс педагога».



По итогам конкурса обладателем гран-при стала Улекчинская школа (Закаменский район). Почётное первое место получила Верхне-Кижингинская школа (Кижингинский район). Второе место заняла Бурятская гимназия №29 (г. Улан- Удэ). Третье место получила Усть-Эгитуйская школа (Еравнинский район).



