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В Улан-Удэ завершился этнофестиваль «Цвети, моя Бурятия!»

В Улан-Удэ завершился этнофестиваль «Цвети, моя Бурятия!»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Гран-при уехал в Закаменский район

В Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс-этнофестиваль народного творчества «Цвети, моя Бурятия!». Он был посвящён столетию образования республики.

- Этнофестиваль был нацелен на сохранение, развитие и популяризацию культуры народов, проживающих на территории Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ. - В мероприятии приняли участие более 300 обучающихся из 15 районов республики и г. Улан-Удэ. Для подрастающего поколения этнофестиваль дал возможность продемонстрировать свой талант, показать самобытную культуру своего народа.

Конкурс проводился по 10 номинациям: «Душа народного танца», «Ансамблевое пение», «Соло», конкурс показа праздников и обрядов «Сохраняя традиции...», интеллектуальный конкурс «Моя Бурятия», конкурс видеороликов «Ты, сторона моя, цветущая», «Выставка декоративно-прикладного искусства», «Защита мини-площадки», «Народная кухня» и «Мастер-класс педагога».

По итогам конкурса обладателем гран-при стала Улекчинская школа (Закаменский район). Почётное первое место получила Верхне-Кижингинская школа (Кижингинский район). Второе место заняла Бурятская гимназия №29 (г. Улан- Удэ). Третье место получила Усть-Эгитуйская школа (Еравнинский район).

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