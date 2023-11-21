Гран-при уехал в Закаменский район
В Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс-этнофестиваль народного творчества «Цвети, моя Бурятия!». Он был посвящён столетию образования республики.
- Этнофестиваль был нацелен на сохранение, развитие и популяризацию культуры народов, проживающих на территории Бурятии, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ. - В мероприятии приняли участие более 300 обучающихся из 15 районов республики и г. Улан-Удэ. Для подрастающего поколения этнофестиваль дал возможность продемонстрировать свой талант, показать самобытную культуру своего народа.
Конкурс проводился по 10 номинациям: «Душа народного танца», «Ансамблевое пение», «Соло», конкурс показа праздников и обрядов «Сохраняя традиции...», интеллектуальный конкурс «Моя Бурятия», конкурс видеороликов «Ты, сторона моя, цветущая», «Выставка декоративно-прикладного искусства», «Защита мини-площадки», «Народная кухня» и «Мастер-класс педагога».
По итогам конкурса обладателем гран-при стала Улекчинская школа (Закаменский район). Почётное первое место получила Верхне-Кижингинская школа (Кижингинский район). Второе место заняла Бурятская гимназия №29 (г. Улан- Удэ). Третье место получила Усть-Эгитуйская школа (Еравнинский район).
В Улан-Удэ завершился этнофестиваль «Цвети, моя Бурятия!»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для них разработают план мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферу
На стенах РБНЛИ №1 открыли мемориальные доски участников СВО
На модернизацию потратят около 36 млн рублей
Виолетта Гинеева и Динара Гармаева вышли на мировой подиум
Рейсы перенесены
В состязаниях приняли участие юноши и девушки 2007 года рождения и младше
Аренда ему обошлась в 3500 рублей
Их передал митрополит
Машина заглохла на проезжей части, собрав пробку
О повышении зарплаты чаще говорили мужчины
Машина не смогла подняться и съехала в кювет
Возникли накаты и гололёд
Мужчине грозит до двух лет колонии
«Тряхнуло» Курумканский район
Сегодня у жителей центральной части Улан-Удэ появилась возможность переехать из старых и аварийных домов в современные квартиры.