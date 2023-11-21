На модернизацию потратят около 36 млн рублей
В Бурятии по национальному проекту «Образование» создадут 7 мастерских в организациях среднего профессионального образования. В рамках федерального проекта «Профессионалы» на модернизацию материально-технической базы запланировано 35,8 млн рублей.
Мастерские создаются для обучения по направлениям: «Электроснабжение», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем - Летающая робототехника», «Информатика и вычислительная техника - Информационные технологии», «Изобразительное и прикладные виды искусств - Ремесленная керамика», «Технологии моды», «Контрольно-измерительные приборы и автоматики» и «Геологоразведка и камнеобработка».
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, в прошлом году шести ссузах Бурятии создали 12 мастерских. Всего республика получит в общем 205 млн рублей из федерального бюджета на создание 42 мастерских с 2022 по 2024 годы.
В ссузах Бурятии появятся 7 новых мастерских
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