В пригороде Улан-Удэ на месте бывшей торговой базы возникла свалка

Собственника ищет районная администрация и налоговая



В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии возникла несанкционированная свалка. Она образовалась на улице Придорожная, 8а. По словам местных жителей, здесь ранее была база по продаже пиломатериалом, а теперь там скапливаются отходы.



- Устроили настоящую свалку. В администрацию обращались по поиску собственника, но пока безуспешно, - рассказал местный житель в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».



Выяснилось, что владельца свалки ищет не только администрация, но и налоговая.



- Выясняем. Собственник участка проблемный, ищем не только мы, но и приставы, и ФНС за неуплату налогов. Работаем, - процитировали в «Тарбагатай-инфо. 24/7» начальника отдела природопользования и окружающей среды администрации района Александра Пашинина.



