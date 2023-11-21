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В пригороде Улан-Удэ на месте бывшей торговой базы возникла свалка

В пригороде Улан-Удэ на месте бывшей торговой базы возникла свалка
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
Собственника ищет районная администрация и налоговая

В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии возникла несанкционированная свалка. Она образовалась на улице Придорожная, 8а. По словам местных жителей, здесь ранее была база по продаже пиломатериалом, а теперь там скапливаются отходы.

- Устроили настоящую свалку. В администрацию обращались по поиску собственника, но пока безуспешно, - рассказал местный житель в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».

Выяснилось, что владельца свалки ищет не только администрация, но и налоговая.

- Выясняем. Собственник участка проблемный, ищем не только мы, но и приставы, и ФНС за неуплату налогов. Работаем, - процитировали в «Тарбагатай-инфо. 24/7» начальника отдела природопользования и окружающей среды администрации района Александра Пашинина.

свалка мусор

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