20 ноября

19 ноября

Популярное

Бурятия выиграла 33 медали первенства ДФО по шахматам

Бурятия выиграла 33 медали первенства ДФО по шахматам
Общество,  Фото:pixabay.com
11 спортсменов республики отправятся на первенство России

33 медали с первенства Дальневосточного федерального округа по шахматам привезла сборная Бурятии. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.

Кроме того, у 11 спортсменов в руках путёвки на главный национальный старт – первенство, которое пройдёт в апреле следующего года в Екатеринбурге.

Обладательницей сразу трёх золотых медалей: по решению шахматной композиции, классическим и быстрым шахматам – среди девочек до 9 лет стала Яна Я. Три награды и у Софьи У.: 2 «золота» и 1 «серебро» среди девушек до 13 лет.

Дважды победительница первенства – Мария Х. У спортсменки награды высшего достоинства по классическим шахматам и блицу. Также по две медали у Виктории Б. - «золото» по блицу и «серебро» по классическим шахматам среди девушек до 17 лет; Сараны Р. - «золото» и «серебро» по блицу и быстрым шахматам среди девочек до 9 лет; Романа С. - серебряные по быстрым шахматам и блицу среди юношей до 17 лет; Даримы Р. - бронзовые по классическим шахматам и в решении шахматной композиции среди девочек до 11 лет.

Золотыми наградами отличились: Алдар Т. среди юношей до 17 лет и Сэлмэг Т. среди девочек до 11 лет по классическим шахматам, Булат В. среди юношей до 15 лет по решению шахматной композиции.

По классической программе «серебро» у Алдара Бабаринова среди юношей до 19 лет.

Бронзовые призёры первенства: Дмитрий Т. - по решению шахматной композиции среди мальчиков до 11 лет и Батор Ж. - по классической программе среди юношей до 17 лет.

Отметим, участниками окружного отборочного соревнования, прошедшего во Владивостоке с 1 по 14 ноября, стали более 400 спортсменов из девяти регионов.
Бурятия шахматы первенство ДФО спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коллективы из Бурятии успешно выступили на «Manula Dance Fest»
Коллективы из Бурятии успешно выступили на «Manula Dance Fest»
Общество, 20.11.2023
В категории «BDS Pro» победили представители Улан-Удэ
В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги
В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги
Общество, 20.11.2023
Ввести в эксплуатацию участок должны были в сентябре следующего года
В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
Общество, 20.11.2023
Военные ВВО приняли участие в международной акции
В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
Общество, 20.11.2023
Успешно выступили на соревнованиях спортсмены БГУ
В пригороде Улан-Удэ достраивают детсад стоимостью более 400 млн
В пригороде Улан-Удэ достраивают детсад стоимостью более 400 млн
Общество, 20.11.2023
Работы планируют завершить до конца этого года
В Бурятии студенты разыграли «Кубок безопасности»
В Бурятии студенты разыграли «Кубок безопасности»
Общество, 20.11.2023
Команды ссузов показали свои умения по ОБЖ
Библиотеке в Улан-Удэ было присвоено имя народного поэта Бурятии
Библиотеке в Улан-Удэ было присвоено имя народного поэта Бурятии
Общество, 20.11.2023
Имя Владимира Липатова стала носить библиотека на Элеваторе
В Бурятии запустили движение по основному мосту через реку Переёмная
В Бурятии запустили движение по основному мосту через реку Переёмная
Общество, 20.11.2023
Начат демонтаж объездной дороги и временного моста
В Улан-Удэ выбрали лучшие студенческие общежития
В Улан-Удэ выбрали лучшие студенческие общежития
Общество, 20.11.2023
Гран-при выиграло общежитие №5 ВСГУТУ
В Иркутской области создадут «Карту жителя региона»
В Иркутской области создадут «Карту жителя региона»
Общество, 20.11.2023
В ней собираются объединить платёжные, социальные и дисконтные функции
Дартсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России
Дартсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 20.11.2023
В Челябинске соревновались спортсмены с ПОДА
В Октябрьском районе Улан-Удэ планово отключат холодную воду
В Октябрьском районе Улан-Удэ планово отключат холодную воду
Общество, 20.11.2023
Воды временно не будет на Лебедева и Приречной
В Бурятии назвали победителей первенства по вольной борьбе
В Бурятии назвали победителей первенства по вольной борьбе
Общество, 20.11.2023
За медали боролись спортсмены до 21 года
В Бурятии опровергли информацию об обледеневшей трассе
В Бурятии опровергли информацию об обледеневшей трассе
Общество, 20.11.2023
На федеральных трассах задействовано 104 единицы спецтехники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^