Бурятия выиграла 33 медали первенства ДФО по шахматам

11 спортсменов республики отправятся на первенство России



33 медали с первенства Дальневосточного федерального округа по шахматам привезла сборная Бурятии. Об этом сообщили в министерстве спорта республики.



Кроме того, у 11 спортсменов в руках путёвки на главный национальный старт – первенство, которое пройдёт в апреле следующего года в Екатеринбурге.



Обладательницей сразу трёх золотых медалей: по решению шахматной композиции, классическим и быстрым шахматам – среди девочек до 9 лет стала Яна Я. Три награды и у Софьи У.: 2 «золота» и 1 «серебро» среди девушек до 13 лет.



Дважды победительница первенства – Мария Х. У спортсменки награды высшего достоинства по классическим шахматам и блицу. Также по две медали у Виктории Б. - «золото» по блицу и «серебро» по классическим шахматам среди девушек до 17 лет; Сараны Р. - «золото» и «серебро» по блицу и быстрым шахматам среди девочек до 9 лет; Романа С. - серебряные по быстрым шахматам и блицу среди юношей до 17 лет; Даримы Р. - бронзовые по классическим шахматам и в решении шахматной композиции среди девочек до 11 лет.



Золотыми наградами отличились: Алдар Т. среди юношей до 17 лет и Сэлмэг Т. среди девочек до 11 лет по классическим шахматам, Булат В. среди юношей до 15 лет по решению шахматной композиции.



По классической программе «серебро» у Алдара Бабаринова среди юношей до 19 лет.



Бронзовые призёры первенства: Дмитрий Т. - по решению шахматной композиции среди мальчиков до 11 лет и Батор Ж. - по классической программе среди юношей до 17 лет.



Отметим, участниками окружного отборочного соревнования, прошедшего во Владивостоке с 1 по 14 ноября, стали более 400 спортсменов из девяти регионов.

