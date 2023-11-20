Коллективы из Бурятии успешно выступили на «Manula Dance Fest»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Забайкалья

В категории «BDS Pro» победили представители Улан-Удэ



С 17 по 19 ноября в Забайкальском крае прошёл третий фестиваль танца «ManulaDanceFest». Мероприятие объединило в краевой столице 35 коллективов из районов, а также Бурятии и Иркутской области. Они поучаствовали в мастер-классах от звёздного жюри, а после на гала-концерте организаторы назвали имена победителей.



С самого утра первого дня фестиваля участников ждали мастер-классы. Затем танцоры показывали свои умения на баттлах. Во время них участники сразились в трёх номинациях: «Hip-Hop Beg» (начинающие), «Hip-Hop Pro» (профессионалы) и «All styles» (общая категория). Всего в этом году на мастер-классах от приглашённых хореографов и баттлах встретились 700 участников, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Второй день стартовал с просмотра подготовленных номеров. Члены жюри определили трёх лучших конкурсантов в каждой категории, которых наградили 19 ноября во время гала-концерта в краевом драмтеатре. После самых зрелищных номеров ведущие объявили имена победителей.



«Best Dance Show (BDS) Kids»: 1 место - «Росинки Забайкалья» (Чита); 2 место - «RZ» (Улан-Удэ); 3 место - «Custom» (Чита).



«BDS (малая форма)»: 1 место - Яна Лисичникова (Иркутск); 2 место - трио «Wakanda» (Ангарск); 3 место - Алексей Сапалёв (Чита).



«BDS Pro»: 1 место - «Кирова, 28а» (Улан-Удэ); 2 место - «XYZ» (Иркутск); 3 - «One family» (Ангарск).



