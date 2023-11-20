Успешно выступили на соревнованиях спортсмены БГУ
На прошлой неделе в Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта. Так, 17 ноября состоялся шахматный турнир в рамках фестиваля. В нём приняли участие студенты вузов и ссузов республики, сообщает студенческий спортивный союз РБ.
После 7 туров среди юношей места расположились следующем образом: первое место – Бурятский госуниверситет, второе место – Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, третье место – колледж БГУ.
В турнире среди девушек приняли участие 9 команд. После 7 туров в тройку призёров вновь вошли: первое место – БГУ, второе место - колледж БГУ, третье место – ВСГУТУ.
Также были проведены соревнования по волейболу. Команды из различных высших и средних образовательных учреждений продемонстрировали свои навыки в игре.
По итогам медалистами стали:
Среди девушек:
1. Бурятский госуниверситет им. Доржи Банзарова
2. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
3. Бурятский республиканский педагогический колледж
Среди юношей:
1. Бурятский госуниверситет им. Доржи Банзарова
2. Бурятский республиканский педагогический колледж
3. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Кроме этого, стали известны результаты соревнований по баскетболу. Места распределились следующим образом:
Среди девушек:
1. Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова
2. Бурятский республиканский педагогический колледж
3. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова
Среди юношей:
1. Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова
2. Бурятский республиканский педагогический колледж
3. Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
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