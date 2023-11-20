В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта

Общество, Фото: студенческий спортивный союз РБ

Успешно выступили на соревнованиях спортсмены БГУ



На прошлой неделе в Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта. Так, 17 ноября состоялся шахматный турнир в рамках фестиваля. В нём приняли участие студенты вузов и ссузов республики, сообщает студенческий спортивный союз РБ.



После 7 туров среди юношей места расположились следующем образом: первое место – Бурятский госуниверситет, второе место – Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, третье место – колледж БГУ.



В турнире среди девушек приняли участие 9 команд. После 7 туров в тройку призёров вновь вошли: первое место – БГУ, второе место - колледж БГУ, третье место – ВСГУТУ.



Также были проведены соревнования по волейболу. Команды из различных высших и средних образовательных учреждений продемонстрировали свои навыки в игре.



По итогам медалистами стали:



Среди девушек:

1. Бурятский госуниверситет им. Доржи Банзарова

2. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

3. Бурятский республиканский педагогический колледж



Среди юношей:

1. Бурятский госуниверситет им. Доржи Банзарова

2. Бурятский республиканский педагогический колледж

3. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления



Кроме этого, стали известны результаты соревнований по баскетболу. Места распределились следующим образом:



Среди девушек:

1. Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова

2. Бурятский республиканский педагогический колледж

3. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова



Среди юношей:

1. Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова

2. Бурятский республиканский педагогический колледж

3. Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта



