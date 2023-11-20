20 ноября

19 ноября

Популярное

В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта

В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
Общество,  Фото:студенческий спортивный союз РБ
Успешно выступили на соревнованиях спортсмены БГУ

На прошлой неделе в Бурятии завершился фестиваль студенческого спорта. Так, 17 ноября состоялся шахматный турнир в рамках фестиваля. В нём приняли участие студенты вузов и ссузов республики, сообщает студенческий спортивный союз РБ.

После 7 туров среди юношей места расположились следующем образом: первое место – Бурятский госуниверситет, второе место – Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, третье место – колледж БГУ.

В турнире среди девушек приняли участие 9 команд. После 7 туров в тройку призёров вновь вошли: первое место – БГУ, второе место - колледж БГУ, третье место – ВСГУТУ.

Также были проведены соревнования по волейболу. Команды из различных высших и средних образовательных учреждений продемонстрировали свои навыки в игре.

По итогам медалистами стали:

Среди девушек:
1. Бурятский госуниверситет им. Доржи Банзарова
2. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
3. Бурятский республиканский педагогический колледж

Среди юношей:
1. Бурятский госуниверситет им. Доржи Банзарова
2. Бурятский республиканский педагогический колледж
3. Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления

Кроме этого, стали известны результаты соревнований по баскетболу. Места распределились следующим образом:

Среди девушек:
1. Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова
2. Бурятский республиканский педагогический колледж
3. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова

Среди юношей:
1. Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова
2. Бурятский республиканский педагогический колледж
3. Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта

Бурятия ссузы вузы спорт фестиваль

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коллективы из Бурятии успешно выступили на «Manula Dance Fest»
Коллективы из Бурятии успешно выступили на «Manula Dance Fest»
Общество, 20.11.2023
В категории «BDS Pro» победили представители Улан-Удэ
В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги
В пригороде Улан-Удэ на год раньше отремонтировали участок местной дороги
Общество, 20.11.2023
Ввести в эксплуатацию участок должны были в сентябре следующего года
В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
В Бурятии военнослужащие написали «Географический диктант»
Общество, 20.11.2023
Военные ВВО приняли участие в международной акции
В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
В Бурятии определились победители фестиваля студенческого спорта
Общество, 20.11.2023
Успешно выступили на соревнованиях спортсмены БГУ
В пригороде Улан-Удэ достраивают детсад стоимостью более 400 млн
В пригороде Улан-Удэ достраивают детсад стоимостью более 400 млн
Общество, 20.11.2023
Работы планируют завершить до конца этого года
В Бурятии студенты разыграли «Кубок безопасности»
В Бурятии студенты разыграли «Кубок безопасности»
Общество, 20.11.2023
Команды ссузов показали свои умения по ОБЖ
Библиотеке в Улан-Удэ было присвоено имя народного поэта Бурятии
Библиотеке в Улан-Удэ было присвоено имя народного поэта Бурятии
Общество, 20.11.2023
Имя Владимира Липатова стала носить библиотека на Элеваторе
В Бурятии запустили движение по основному мосту через реку Переёмная
В Бурятии запустили движение по основному мосту через реку Переёмная
Общество, 20.11.2023
Начат демонтаж объездной дороги и временного моста
В Улан-Удэ выбрали лучшие студенческие общежития
В Улан-Удэ выбрали лучшие студенческие общежития
Общество, 20.11.2023
Гран-при выиграло общежитие №5 ВСГУТУ
В Иркутской области создадут «Карту жителя региона»
В Иркутской области создадут «Карту жителя региона»
Общество, 20.11.2023
В ней собираются объединить платёжные, социальные и дисконтные функции
Дартсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России
Дартсмен из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 20.11.2023
В Челябинске соревновались спортсмены с ПОДА
В Октябрьском районе Улан-Удэ планово отключат холодную воду
В Октябрьском районе Улан-Удэ планово отключат холодную воду
Общество, 20.11.2023
Воды временно не будет на Лебедева и Приречной
В Бурятии назвали победителей первенства по вольной борьбе
В Бурятии назвали победителей первенства по вольной борьбе
Общество, 20.11.2023
За медали боролись спортсмены до 21 года
В Бурятии опровергли информацию об обледеневшей трассе
В Бурятии опровергли информацию об обледеневшей трассе
Общество, 20.11.2023
На федеральных трассах задействовано 104 единицы спецтехники

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^