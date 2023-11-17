В детской больнице в Улан-Удэ активно работает школа сахарного диабета

Пациентам помогают осваивать самоконтроль гликемии, гипогликемии и гипергликемии



В Улан-Удэ юные пациенты детской республиканской клинической больницы и их родители посещают цколу сахарного диабета, открытую в сентябре этого года. Курсы прошли 38 человек, сообщили в больнице.



Занятия проводит врач-эндокринолог Ульяна Нанзанова, которая прошла обучение в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», ЭНЦ. Также программу освоила медицинская сестра нефрологического отделения Елена Михальченко.



Бесплатные занятия проводятся в виде группового обучения пациентов, состоящих на учёте с сахарным диабетом I типа, по специальным программам. Также Ульяна Нанзанова проводит школу помповой инсулинотерапии. Врач отмечает, что точные дозировки и индивидуальные настройки помогают поддерживать уровень сахара крови в пределах целевого диапазона.



- Во время обучения мы помогаем пациентам освоить самоконтроль гликемии, гипогликемии и гипергликемии, информируем об осложнениях диабета и их профилактике, говорим о правильном питании, - пояснила врач.



На занятиях участники обязательно на практике отрабатывают навыки, необходимые для самостоятельного контроля пациентами заболевания и профилактики развития осложнений.

