17 ноября

16 ноября

Популярное

В детской больнице в Улан-Удэ активно работает школа сахарного диабета

В детской больнице в Улан-Удэ активно работает школа сахарного диабета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пациентам помогают осваивать самоконтроль гликемии, гипогликемии и гипергликемии

В Улан-Удэ юные пациенты детской республиканской клинической больницы и их родители посещают цколу сахарного диабета, открытую в сентябре этого года. Курсы прошли 38 человек, сообщили в больнице.

Занятия проводит врач-эндокринолог Ульяна Нанзанова, которая прошла обучение в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», ЭНЦ. Также программу освоила медицинская сестра нефрологического отделения Елена Михальченко.

Бесплатные занятия проводятся в виде группового обучения пациентов, состоящих на учёте с сахарным диабетом I типа, по специальным программам. Также Ульяна Нанзанова проводит школу помповой инсулинотерапии. Врач отмечает, что точные дозировки и индивидуальные настройки помогают поддерживать уровень сахара крови в пределах целевого диапазона.

- Во время обучения мы помогаем пациентам освоить самоконтроль гликемии, гипогликемии и гипергликемии, информируем об осложнениях диабета и их профилактике, говорим о правильном питании, - пояснила врач.

На занятиях участники обязательно на практике отрабатывают навыки, необходимые для самостоятельного контроля пациентами заболевания и профилактики развития осложнений.
детская республиканская клиническая больница сахарный диабет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии чествовали детей-героев
В Бурятии чествовали детей-героев
Общество, 17.11.2023
Их наградили памятной медалью «За проявленное мужество»
Бурятия и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве
Бурятия и Президентская библиотека подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 17.11.2023
Особое внимание будет уделено поддержке информационно-образовательной и культурно-просветительской деятельности
Жители севера Бурятии жалуются, что не могут купить валенки и халаты
Жители севера Бурятии жалуются, что не могут купить валенки и халаты
Общество, 17.11.2023
«Не можем приобрести себе самые элементарные вещи», - жалуются сельчане
К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады
К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады
Общество, 17.11.2023
При этом строительство детсадов будет продолжено
На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку
На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку
Общество, 17.11.2023
Мусором завалили участок почти в два гектара 
Игорь Шутенков вручил награды лучшим участковым Улан-Удэ
Игорь Шутенков вручил награды лучшим участковым Улан-Удэ
Общество, 17.11.2023
Мэр города поздравил полицейских с профессиональным праздником
Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
Общество, 17.11.2023
Ранее они собрали более миллиона рублей
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество, 17.11.2023
Ему придётся 180 часов потрудиться на благо общества
В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы
В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы
Общество, 17.11.2023
Там разобрались с провалом возле колодца и сделали тротуар
Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее
Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее
Общество, 17.11.2023
В дополнение к ним горожане намерены взять отпуск или отгулы
Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 17.11.2023
Местами ожидается плюсовая температура

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^