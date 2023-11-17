К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады

При этом строительство детсадов будет продолжено



Очередь в детские сады в Бурятии будет ликвидирована к концу 2023 года.



В рамках национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, и другим программам за пять лет, с 2018 года по май 2023-го, в республике построили и ввели в эксплуатацию 27 детских садов с общей мощностью 6 510 мест. Ещё 19 детских садов сегодня находятся в процессе строительства и ввода в эксплуатацию.



- До конца года у нас в республике уже не будет очередей в дошкольные образовательные учреждения. При этом мы продолжим строить детские сады и в будущем году. Мы по-настоящему благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поручение ликвидировать очереди в детские сады. Как и за принятое им ровно пять лет назад решение об административном присоединении Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Все жители Бурятии видят, какие результаты уже дали эти решения, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В 2018 году введено три детских сада – один в Могсохоне Кижингинского района, а также два в 104 микрорайоне Улан-Удэ.



Сразу 12 дошкольных учреждений появилось в 2019 году. Десять – в Улан-Удэ: в 111, 115, 141, 102 кварталах, на улицах Толстихина, Каландаришвили, Батожабая, в посёлках Энергетик, Звёздный и Сосновый Бор. Два – в сёлах Сотниково и Эрхирик.



В 2020 году построено пять детских садов – в 140А квартале и посёлке Энергетик, и в сёлах Сосново-Озёрское, Гурульба и Хойтобэе. Столько же – в 2021 году: на улице Боевая, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский в Улан-Удэ, в Нижнем Саянтуе и в Кяхте.



В прошлом году завершено строительство двух садиков на улицах Лермонтова и Конечная в столице Бурятии.



Чуть более года назад открылся третий корпус детского сада «Калинка» на улице Конечная.



- Нам очень понравился детский сад: новый, широкие коридоры, большие группы, мебель вся новая. Здесь даже в коридорах есть бизиборды. Ребёнок приходит – играет, уходит – играет. И ему это не надоедает, - поделилась мама воспитанника детского учреждения Галина Батуева.



В 2023 году в республике возводят 17 дошкольных учреждений на 2560 мест. Из них 14 в районах: в Наушках, Дутулуре, Нижнем Саянтуе, Иволгинске, Поселье, Нижней Иволге, Сотникове, Баянголе, Санаге, Северобайкальске, Николаевском, Подлопатках, Телембе и Никольске. Три садика – в Улан-Удэ: на Шишковке, улицах Гармаева и Юности.



Кроме того, ведётся строительство детских садов Петропавловка и Цагатуй – они должны открыться в 2024 году.



Всего с 2017 по 2024 год в общем будет построено 46 детских садов на 9 270 мест. Общий объём инвестиций - более 10 млрд рублей.



