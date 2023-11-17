17 ноября

16 ноября

Популярное

К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады

К концу 2023 года в Бурятии ликвидируют очередь в детские сады
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом строительство детсадов будет продолжено

Очередь в детские сады в Бурятии будет ликвидирована к концу 2023 года.

В рамках национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина, и другим программам за пять лет, с 2018 года по май 2023-го, в республике построили и ввели в эксплуатацию 27 детских садов с общей мощностью 6 510 мест. Ещё 19 детских садов сегодня находятся в процессе строительства и ввода в эксплуатацию.

- До конца года у нас в республике уже не будет очередей в дошкольные образовательные учреждения. При этом мы продолжим строить детские сады и в будущем году. Мы по-настоящему благодарны президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поручение ликвидировать очереди в детские сады. Как и за принятое им ровно пять лет назад решение об административном присоединении Бурятии к Дальневосточному федеральному округу. Все жители Бурятии видят, какие результаты уже дали эти решения, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В 2018 году введено три детских сада – один в Могсохоне Кижингинского района, а также два в 104 микрорайоне Улан-Удэ.

Сразу 12 дошкольных учреждений появилось в 2019 году. Десять – в Улан-Удэ: в 111, 115, 141, 102 кварталах, на улицах Толстихина, Каландаришвили, Батожабая, в посёлках Энергетик, Звёздный и Сосновый Бор. Два – в сёлах Сотниково и Эрхирик.

В 2020 году построено пять детских садов – в 140А квартале и посёлке Энергетик, и в сёлах Сосново-Озёрское, Гурульба и Хойтобэе. Столько же – в 2021 году: на улице Боевая, в микрорайонах Дивизионный и Забайкальский в Улан-Удэ, в Нижнем Саянтуе и в Кяхте.

В прошлом году завершено строительство двух садиков на улицах Лермонтова и Конечная в столице Бурятии.

Чуть более года назад открылся третий корпус детского сада «Калинка» на улице Конечная.

- Нам очень понравился детский сад: новый, широкие коридоры, большие группы, мебель вся новая. Здесь даже в коридорах есть бизиборды. Ребёнок приходит – играет, уходит – играет. И ему это не надоедает, - поделилась мама воспитанника детского учреждения Галина Батуева.

В 2023 году в республике возводят 17 дошкольных учреждений на 2560 мест. Из них 14 в районах: в Наушках, Дутулуре, Нижнем Саянтуе, Иволгинске, Поселье, Нижней Иволге, Сотникове, Баянголе, Санаге, Северобайкальске, Николаевском, Подлопатках, Телембе и Никольске. Три садика – в Улан-Удэ: на Шишковке, улицах Гармаева и Юности.

Кроме того, ведётся строительство детских садов Петропавловка и Цагатуй – они должны открыться в 2024 году.

Всего с 2017 по 2024 год в общем будет построено 46 детских садов на 9 270 мест. Общий объём инвестиций - более 10 млрд рублей.

детские сады президент России дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку
На сельхозземлях в Бурятии устроили свалку
Общество, 17.11.2023
Мусором завалили участок почти в два гектара 
Игорь Шутенков вручил награды лучшим участковым Улан-Удэ
Игорь Шутенков вручил награды лучшим участковым Улан-Удэ
Общество, 17.11.2023
Мэр города поздравил полицейских с профессиональным праздником
Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
Бурятские таможенники передали 201 тысячу рублей для нужд СВО
Общество, 17.11.2023
Ранее они собрали более миллиона рублей
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество, 17.11.2023
Ему придётся 180 часов потрудиться на благо общества
В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы
В Улан-Удэ взялись за микрорайон, где животные и дети проваливаются в огромные ямы
Общество, 17.11.2023
Там разобрались с провалом возле колодца и сделали тротуар
Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее
Часть улан-удэнцев хотят сделать новогодние каникулы ещё длиннее
Общество, 17.11.2023
В дополнение к ним горожане намерены взять отпуск или отгулы
Бурятию ждут тёплые выходные
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, 17.11.2023
Местами ожидается плюсовая температура
В Бурятии собрали почти 2000 мешков мусора
В Бурятии собрали почти 2000 мешков мусора
Общество, 17.11.2023
Волонтёры очистили от него 24 территории
Новые площадки на севере Бурятии оградили от коров
Новые площадки на севере Бурятии оградили от коров
Общество, 17.11.2023
Новые площадки появились в Северобайкальске
Нерпы в Бурятии дрейфуют на льдинах
Нерпы в Бурятии дрейфуют на льдинах
Общество, 17.11.2023
На усах байкальских тюленей из-за холода появились сосульки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^