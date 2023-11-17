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Опасная зона: Улан-удэнцев призвали не приближаться к сгоревшему ТЦ «Гвоздь»

Опасная зона: Улан-удэнцев призвали не приближаться к сгоревшему ТЦ «Гвоздь»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Торговый центр оградили сигнальной лентой

Чтобы обезопасить жителей бурятской столицы, территорию сгоревшего торгового центра «Гвоздь» на улице Сахьяновой оградили. Сотрудники комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности городской администрации установили там запрещающие знаки и натянули сигнальные ленты. 


Улан-удэнцев призвали быть осторожнее, не приближаться к ТЦ и тем более – не пытаться проникнуть внутрь. «Это может угрожать жизни и здоровью», – предупредили в комитете.

 

Крупный пожар в «Гвозде» произошёл ранним утром 7 ноября. В итоге обрушилась кровля и оказались уничтожены торговые и коммерческие помещения. Локализовать пламя удалось после 10:00, открытое горение ликвидировали уже после обеда, а полностью потушили в седьмом часу вечера.

К борьбе с огнём привлекли 164 человека, задействовать пришлось 48 единиц техники. Осложняла всё планировка. Из-за возгорания перекрыли несколько улиц и пустили трамваи через 40 квартал. В итоге Улан-Удэ встал в огромных пробках. 

Пожар обернулся двумя уголовными делами, расследование одного из которых взяли под контроль в прокуратуре Бурятии, а второго – в центральном аппарате СКР. Власти республики пообещали поддержать бизнесменов, чей товар и имущество повредил и уничтожил огонь. Сами предприниматели тем временем собирают деньги на восстановление ТЦ.
безопасность мэрия торговый центр

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