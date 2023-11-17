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Байкал оказался самым популярным направлением для пешеходного туризма

Байкал оказался самым популярным направлением для пешеходного туризма
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На втором месте Большая Ялта

17 ноября отмечают День пешеходного туризма. Российский сервис Tvil.ru провёл опрос: какое направление предпочтительнее для пеших походов? На первом месте оказался Байкал, на втором Большая Ялта, а на третьем - Карелия.

1. Байкал выбрали 28% голосовавших. Озеро продолжает привлекать туристов, которые идут по Большой Байкальской Тропе, по шпалам Кругобайкальской железной дороги, за каждым поворотом открывая для себя что-то новое.

2. На втором месте Большая Ялта, это выбор 22% опрошенных. К услугам туристов - Царская, Романовская, Боткинская тропа... И несмотря на сложности с крымской логистикой, число любителей этих маршрутов не убывает.

3. На третьем месте Карелия, которую выбрали 17% участников голосования. Пеший туризм здесь можно начинать с самых простых маршрутов в окрестностях города Петрозаводск. Например, до Ботанического сада и урочища Чертов стул. Там с Петрозаводской губы открывается великолепный вид на воды Онежского озера.

4. Черноморское побережье Кавказа собрало 15 % голосов. Здесь огромное количество маршрутов - по Сочинскому национальному парку, Черноморскому побережью, в окрестностях Туапсе, Геленджика.

5. За Валдай высказались 9% участников голосования. Большая Валдайская тропа - это пешеходный маршрут на несколько дней, за которые можно увидеть сразу несколько экосистем - ельник, широколиственную рощу, бор, реки, озера и болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка.

6. Ставропольский край выбрали 7% подписчиков. Пешеходных маршрутов здесь не сосчитать - из Кисловодска, Железноводска, Пятигорска. Можно подняться на гору Машук, на Бештау, Большое и Малое седло - маршруты считаются достаточно простыми даже для начинающих туристов.

7. Дагестан выбрали 5% всех голосовавших. Пеший туризм здесь популярен в любое время года, но особенно хорош летом и осенью. Большая Кавказская тропа приглашает от города Махачкала пройти до призрачного села Гамсутль, затем до села Гуниб, неподалеку от которого - Гунибский водопад и Гунибская крепость. Дальше ждёт гора Маяк и Карадахская теснина. А ведь это только один, пусть достаточно распространенный маршрут...

8. Подмосковье получило 4% голосов. И правда, многие для пешеходного туризма не хотят удаляться далеко от столицы. А ведь площадь Московской области превышает площадь некоторых европейских государств и здесь действительно есть, где походить и что посмотреть.

9. Воронежскую область выбрали 2% проголосовавших. Здесь можно пройти по Большой воронежской экотропе, отправиться в арт-парк Никола Ленивец, в музей-заповедник «Дивногорье».

10. Приморский край собрал 1% голосов. Трекинговых маршрутов тут великое множество. Туристические тропы ведут по разнообразным ландшафтам.


Байкал туризм

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