В Бурятии лесной участок не расчистили от порубочных остатков

Теперь нарушителя ждёт штраф
Сотрудники Тункинского национального парка выявили нарушение во время очередного рейда по заповедной территории. Они проверили, соблюдают ли лесозаготовители условия договоров купли-продажи лесных насаждений.
Всего удалось проинспектировать пять лесосек. На одной из них не убрали порубочные остатки. Нарушителю уже направили претензионное письмо. Теперь ему придётся ответить по статье 8.39 КоАП РФ – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, рассказали в нацпарке.
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