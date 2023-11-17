В Бурятии лесной участок не расчистили от порубочных остатков

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Теперь нарушителя ждёт штраф



Сотрудники Тункинского национального парка выявили нарушение во время очередного рейда по заповедной территории. Они проверили, соблюдают ли лесозаготовители условия договоров купли-продажи лесных насаждений.



Всего удалось проинспектировать пять лесосек. На одной из них не убрали порубочные остатки. Нарушителю уже направили претензионное письмо. Теперь ему придётся ответить по статье 8.39 КоАП РФ – за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, рассказали в нацпарке.

