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В Бурятии ищут дом для котика, которого собирались умертвить хозяева

В Бурятии ищут дом для котика, которого собирались умертвить хозяева
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Его хотели усыпить из-за сломанных лапок

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о котике по кличке Кузя, которого собирались усыпить бывшие владельцы. Животное сломало три лапки после падения с пятого этажа.

- Повезло, что не было последствий для внутренних органов. Но почему-то хозяйка решила усыпить котёнка, которому требовалась операция на лапах. Аргументом стало то, что он, возможно, будет прихрамывать, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте».


В ветеринарной клинике отказались делать эвтаназию. Волонтёры забрали Кузю себе. По их словам, после операций и реабилитации подопечный чувствует себя шикарно и готов ехать в новую семью.

- Красивый мальчишка в самом расцвете сил. Ему годик, привит, кастрирован. Характер идеальный – тот ещё мурчалкин. Ждёт любящих хозяев, которые больше никогда его не предадут, – добавили в фонде.

Те, кто хочет забрать котика себе, могут связаться с волонтёрами в группе vk.com/sobakaluck. 



кошки животные

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