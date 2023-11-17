Бурятию ждут тёплые выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидается плюсовая температура



В выходные в Бурятии ожидается неустойчивая тёплая погода. Местами ожидается плюсовая температура и снегопад, также синоптики прогнозируют ветер и позёмку.



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 18 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 4-9, в отдельных районах он усилится до 13-17 м/с, позёмка.



Температура ночью опустится до -10,-15, местами теплее - до -4,-9, по северу и юго-западу местами до -22. Днём воздух прогреется от 0,+5, местами морозно и от -4 до -9.



В Улан-Удэ утром небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -8,-10, днём плюсовая погода, воздух прогреется от +1 до +3 градусов.



В воскресенье, 19 ноября, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём по северу местами небольшой снег, по северному Прибайкалью снегопад. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -5,-10, по северу и юго-западу до -19,-24, днём 0,+5, местами -4,-9.



В понедельник, 20 ноября, также местами снег, ночью по северному Прибайкалью сильный снегопад. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка. Температура ночью -4,-9, местами +1,-4, по северу и юго-западу до -12,-17, днём -1,+4, местами -3,-8.

