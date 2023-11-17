Местами ожидается плюсовая температура
В выходные в Бурятии ожидается неустойчивая тёплая погода. Местами ожидается плюсовая температура и снегопад, также синоптики прогнозируют ветер и позёмку.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 18 ноября, по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по северному Прибайкалью умеренные снегопады. Ветер западный 4-9, в отдельных районах он усилится до 13-17 м/с, позёмка.
Температура ночью опустится до -10,-15, местами теплее - до -4,-9, по северу и юго-западу местами до -22. Днём воздух прогреется от 0,+5, местами морозно и от -4 до -9.
В Улан-Удэ утром небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -8,-10, днём плюсовая погода, воздух прогреется от +1 до +3 градусов.
В воскресенье, 19 ноября, переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром и днём по северу местами небольшой снег, по северному Прибайкалью снегопад. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -12,-17, местами -5,-10, по северу и юго-западу до -19,-24, днём 0,+5, местами -4,-9.
В понедельник, 20 ноября, также местами снег, ночью по северному Прибайкалью сильный снегопад. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-20 м/с, позёмка. Температура ночью -4,-9, местами +1,-4, по северу и юго-западу до -12,-17, днём -1,+4, местами -3,-8.
Бурятию ждут тёплые выходные
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На усах байкальских тюленей из-за холода появились сосульки
Он провёл для детей урок безопасности
Они появились на свет с разницей в год и весили менее килограмма
В морозы ребятишкам приходится пешком ходить на занятия
Родители дошколят заявили, что их лишили фруктов
В ситуацию вмешалась прокуратура
Они заявили, что туда никак не могут попасть дети
В последнее время участились выходы животных к людям
Он не будет работать две недели
Местные жители полностью отказались от алкоголя
В отдалённом районе появилась экотропа и эвенкийское стойбище
В некоторых районах выпадет снег
Учёные идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка
Лидером республиканского турнира стали спортсмены городского совета ветеранов
Новое здание возводят в селе Тохой