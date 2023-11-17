Новые площадки на севере Бурятии оградили от коров









В городе Северобайкальск стали комфортнее придомовые территории по улице Промышленная, на проспекте Ленинградский, д.1 и в переулке Кичерский микрорайона Заречный. Там появились площадки с игровыми комплексами для детей разных возрастов, спортивными зонами; также установлено освещение.До начала работ проводились опросы жителей, учитывалось их мнение по комплектации площадок, сообщили в администрации Северобайкальска.- Исходя из пожеланий, в микрорайоне Заречный оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, вся площадка огорожена от доступа крупного рогатого скота, что здесь является проблемой. Жильцы близлежащих домов очень активны, они помогали нам, всегда выходили на встречи, за что им большое спасибо! Площадка в микрорайоне по программе первая, но получилась самая объёмная, - поделился главный архитектор города Евгений Золотухин.Председатель комитета по управлению городским хозяйством Вячеслав Мельник рассказал, что программа «1000 дворов» действует уже пять лет, Северобайкальск участвует в ней третий год. В прошлом году в городе по программе благоустроено пять территорий.Северобайкальцев попросили бережно относиться к обновлённым городским пространствам.