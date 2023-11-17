В Бурятии собрали почти 2000 мешков мусора



Представители автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие» подвели итоги волонтёрского сезона, который продолжался семь месяцев – с апреля по октябрь. За это время они очистили от мусора 24 места, собрав там более 1900 мешков мусора. Каждый – объёмом от 180 до 240 литров.



Ребята наводили чистоту в основном на берегах водоёмов – рек Уда, Селенга, Баргузин и Турка, Байкала и Гусиного озера.



- Кроме того, мы благоустроили территории – установили там аутентичные стенды с историей этих мест и правилами поведения на природе, – рассказал руководитель АНО «Событие», известный общественник Чингис Болотов.



- В 2023 году нам удалось вовлечь в уборку мусора 1200 человек, а за всё время существования проекта – более 3000, – добавил Чингис Болотов. – Участие в экоакциях – один самых лучших методов «зелёной» пропаганды. Человек лучше всего понимает проблему, когда сам становится участником реального экологического действия.