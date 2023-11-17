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В Улан-Удэ росгвардеец напомнил школьникам дорожные правила

В Улан-Удэ росгвардеец напомнил школьникам дорожные правила
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Он провёл для детей урок безопасности

В улан-удэнской школе № 63 инспектор ВАИ управления Росгвардии по Бурятии Баясхалан Эрдынеев провёл для учеников 4 класса практическое занятие по ПДД.

Росгвардеец напомнил четвероклассникам основные правила безопасного поведения на дороге, а также рассказал о дорожных знаках и сигналах светофора.

- Сейчас в зимнее время на улице преимущественно темно, на дорогах скользко, поэтому нужно быть особенно внимательными и осторожными, когда вы переходите дорогу. Так как многие из вас уже самостоятельно добираются до школы, правила дорожного движения необходимо регулярно повторять, - отметил капитан Баясхалан Эрдынеев.



Офицер провёл для школьников небольшую викторину на знание правил дорожного движения, где ребята показали, как они запомнили пройденный материал.

Затем школьники вместе с инспектором ВАИ переходили дорогу. Росгвардеец рассказал, что нужно убедиться, что горит зелёный свет для пешеходов, и обязательно посмотреть по сторонам перед тем, как ступить на проезжую часть.
Помимо этого, школьникам напомнили о правилах проезда в общественном транспорте и необходимости пристёгиваться во время движения автомобиля.

В конце занятия классный руководитель 4 класса Валентина Хамагаева поблагодарила офицера за столь полезный и познавательный урок, попросив проводить подобные занятия и в дальнейшем, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 


Росгвардия школьники ПДД

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