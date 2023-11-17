В Улан-Удэ росгвардеец напомнил школьникам дорожные правила

















В улан-удэнской школе № 63 инспектор ВАИ управления Росгвардии по Бурятии Баясхалан Эрдынеев провёл для учеников 4 класса практическое занятие по ПДД.Росгвардеец напомнил четвероклассникам основные правила безопасного поведения на дороге, а также рассказал о дорожных знаках и сигналах светофора.- Сейчас в зимнее время на улице преимущественно темно, на дорогах скользко, поэтому нужно быть особенно внимательными и осторожными, когда вы переходите дорогу. Так как многие из вас уже самостоятельно добираются до школы, правила дорожного движения необходимо регулярно повторять, - отметил капитан Баясхалан Эрдынеев.Офицер провёл для школьников небольшую викторину на знание правил дорожного движения, где ребята показали, как они запомнили пройденный материал.Затем школьники вместе с инспектором ВАИ переходили дорогу. Росгвардеец рассказал, что нужно убедиться, что горит зелёный свет для пешеходов, и обязательно посмотреть по сторонам перед тем, как ступить на проезжую часть.Помимо этого, школьникам напомнили о правилах проезда в общественном транспорте и необходимости пристёгиваться во время движения автомобиля.В конце занятия классный руководитель 4 класса Валентина Хамагаева поблагодарила офицера за столь полезный и познавательный урок, попросив проводить подобные занятия и в дальнейшем, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.