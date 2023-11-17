В столице страны завершился всероссийский съезд дефектологов
В Москве была награждена памятным знаком учитель-логопед Татьяна Лоскова из Бурятии. Церемония прошла на V всероссийском съезде дефектологов, который проходил с 9 по 10 ноября.
- Съезд дефектологов, организованный министерством просвещения Российской Федерации и ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики», был проведён с целью обмена опытом, развития научного и практического потенциала, а также трансляции передовых достижений в области коррекционной педагогики. Участников поприветствовали государственные деятели, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В завершении съезда представители науки и специального образования были награждены памятными знаками «За личный вклад в развитие дефектологии» и «За верность профессии».
От Бурятии знаком «За верность профессии» была награждена Татьяна Лоскова – учитель-логопед коррекционной школы-интерната 5 вида. Она 44 года посвятила профессии, из них 18 лет в сфере обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Как рассказали в республиканском министерстве, Татьяна Лоскова вносит большой вклад в организацию и проведение семинаров и практикумов для преподавателей коррекционных школ Бурятии, а также участвует в курсах повышения квалификации. Она активно делится своим опытом работы с детьми, имеющими тяжёлые нарушения речи, с педагогами на международных курсах переподготовки. В дополнение к этому, она уже несколько лет является членом государственной экзаменационной комиссии, принимающей защиту дипломных работ студентами специального дефектологического факультета, а также помогает начинающим учителям-логопедам.
Учителя из Бурятии наградили в Москве памятным знаком
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