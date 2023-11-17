17 ноября

16 ноября

Популярное

Нерпы в Бурятии дрейфуют на льдинах

Нерпы в Бурятии дрейфуют на льдинах
Общество,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
На усах байкальских тюленей из-за холода появились сосульки

На официальной странице ФГБУ «Заповедное Подлеморье» разместили видео с нерпочками. Их запечатлели на камеру в Чивыркуйском заливе.

Несмотря на то, что на заповедной территории воцарились непогода, метель и снег, отважные байкальские тюлени совершают неторопливый дрейф на льдинах. На усах у них намёрзли большие сосульки. Но им всё равно хорошо и комфортно, отметили в учреждении. 


Ранее в ФГБУ рассказали, как эти очаровательные млекопитающие готовятся к зимовке. В октябре-ноябре часть из них перемещается в заливы – Чивыркуйский и Баргузинский и на мелководье озера, где раньше всего появляется лёд. Вероятные причины таких миграций – комфортная температура воды и легкодоступная обильная пища. Позже нерпы уходят в открытые глубоководные участки Байкала, где и остаются зимовать.

Гораздо больше хлопот у самок, многих из которых ждёт встреча с новорождённым детёнышем. Нужно тщательно подготовить логово, чтобы малыш пережил холода. Мама-нерпа обустраивает его в торосах и делает недалеко от «домика» так называемые продухи – отверстия во льду, через которые можно нырять в воду и добывать пропитание.  


нерпы животные Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Нерпы в Бурятии дрейфуют на льдинах
Нерпы в Бурятии дрейфуют на льдинах
Общество, 17.11.2023
На усах байкальских тюленей из-за холода появились сосульки
В Улан-Удэ врачи выходили 900-граммовых сестру и брата
В Улан-Удэ врачи выходили 900-граммовых сестру и брата
Общество, 17.11.2023
Они появились на свет с разницей в год и весили менее килограмма
Сельских детей в Бурятии оставили без школьного автобуса
Сельских детей в Бурятии оставили без школьного автобуса
Общество, 17.11.2023
В морозы ребятишкам приходится пешком ходить на занятия 
В Бурятии жителей посёлка возмутило меню в детсаду
В Бурятии жителей посёлка возмутило меню в детсаду
Общество, 17.11.2023
Родители дошколят заявили, что их лишили фруктов
В Бурятии сельчане пожаловались на вечно закрытую библиотеку
В Бурятии сельчане пожаловались на вечно закрытую библиотеку
Общество, 17.11.2023
Они заявили, что туда никак не могут попасть дети 
Главный санврач Бурятии советует не гладить диких лисиц
Главный санврач Бурятии советует не гладить диких лисиц
Общество, 17.11.2023
В последнее время участились выходы животных к людям
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество, 17.11.2023
Он не будет работать две недели
Ещё одно село в Бурятии решило протрезветь
Ещё одно село в Бурятии решило протрезветь
Общество, 17.11.2023
Местные жители полностью отказались от алкоголя
В Бурятии проложили новый турмашрут по древней земле
В Бурятии проложили новый турмашрут по древней земле
Общество, 17.11.2023
В отдалённом районе появилась экотропа и эвенкийское стойбище
В Бурятии пообещали плюсовую температуру
В Бурятии пообещали плюсовую температуру
Общество, 17.11.2023
В некоторых районах выпадет снег
В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки
В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки
Общество, 16.11.2023
Учёные идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка
В Бурятии ветераны посоревновались в волейболе
В Бурятии ветераны посоревновались в волейболе
Общество, 16.11.2023
Лидером республиканского турнира стали спортсмены городского совета ветеранов
ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока
ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока
Общество, 16.11.2023
Новое здание возводят в селе Тохой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^