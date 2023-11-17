Нерпы в Бурятии дрейфуют на льдинах



На официальной странице ФГБУ «Заповедное Подлеморье» разместили видео с нерпочками. Их запечатлели на камеру в Чивыркуйском заливе.



Несмотря на то, что на заповедной территории воцарились непогода, метель и снег, отважные байкальские тюлени совершают неторопливый дрейф на льдинах. На усах у них намёрзли большие сосульки. Но им всё равно хорошо и комфортно, отметили в учреждении.









Ранее в ФГБУ рассказали , как эти очаровательные млекопитающие готовятся к зимовке. В октябре-ноябре часть из них перемещается в заливы – Чивыркуйский и Баргузинский и на мелководье озера, где раньше всего появляется лёд. Вероятные причины таких миграций – комфортная температура воды и легкодоступная обильная пища. Позже нерпы уходят в открытые глубоководные участки Байкала, где и остаются зимовать.









Гораздо больше хлопот у самок, многих из которых ждёт встреча с новорождённым детёнышем. Нужно тщательно подготовить логово, чтобы малыш пережил холода. Мама-нерпа обустраивает его в торосах и делает недалеко от «домика» так называемые продухи – отверстия во льду, через которые можно нырять в воду и добывать пропитание.