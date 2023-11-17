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В Улан-Удэ врачи выходили 900-граммовых сестру и брата

В Улан-Удэ врачи выходили 900-граммовых сестру и брата
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они появились на свет с разницей в год и весили менее килограмма

В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) рассказали об юных жителях Бурятии – брате  и сестре, которые появились на свет в одной семье с разницей в год. Мальчик, весивший всего 980 граммов, родился в декабре 2018-го, а его 990-граммовая сестрёнка – в ноябре 2019-го. Оба ребёнка появились на свет, когда мама была всего на 28 неделе беременности.

Крох определили в отделение реанимации и интенсивной терапии ДРКБ, а затем перевели в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей (ОПННД) № 2. Там они заметно подросли, окрепли и поправились. Из больницы малышей выписали через несколько месяцев. Мальчик на тот момент набрал 2882 граммов, девочка – 2611.

Мама детей рассказала, что регулярно навещала их.

- В ОПННД нас учили, как обращаться с такими малышами, как правильно взять их на руки, накормить, дать лекарство, ухаживать, – подчеркнула она и поблагодарила заведующую отделением Эржену Раднаеву.

После выписки из ДРКБ дети наблюдались в кабинете катамнеза городского перинатального центра Улан-Удэ и проходили реабилитацию в службе ранней помощи при городской больнице № 4. С тех пор прошло несколько лет. Ребятишки уже ходят в детский сад и радуют родителей своими успехами.

- Сын спокойный по характеру, любит собирать конструкторы и пазлы и учится рисовать. Дочка гораздо шустрее брата, она смелая, ничего не боится, любит быть в центре внимания и общаться с людьми. Они у меня молодцы, могут самостоятельно поесть, одеться, – подчеркнула мама детей.

Каждый год через неонатальные отделения детской больницы проходят 30-35 детей с весом менее килограмма, добавили в медучреждении. 

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