В Улан-Удэ врачи выходили 900-граммовых сестру и брата



В детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) рассказали об юных жителях Бурятии – брате и сестре, которые появились на свет в одной семье с разницей в год. Мальчик, весивший всего 980 граммов, родился в декабре 2018-го, а его 990-граммовая сестрёнка – в ноябре 2019-го. Оба ребёнка появились на свет, когда мама была всего на 28 неделе беременности.



Крох определили в отделение реанимации и интенсивной терапии ДРКБ, а затем перевели в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей (ОПННД) № 2. Там они заметно подросли, окрепли и поправились. Из больницы малышей выписали через несколько месяцев. Мальчик на тот момент набрал 2882 граммов, девочка – 2611.



Мама детей рассказала, что регулярно навещала их.



- В ОПННД нас учили, как обращаться с такими малышами, как правильно взять их на руки, накормить, дать лекарство, ухаживать, – подчеркнула она и поблагодарила заведующую отделением Эржену Раднаеву.



После выписки из ДРКБ дети наблюдались в кабинете катамнеза городского перинатального центра Улан-Удэ и проходили реабилитацию в службе ранней помощи при городской больнице № 4. С тех пор прошло несколько лет. Ребятишки уже ходят в детский сад и радуют родителей своими успехами.



- Сын спокойный по характеру, любит собирать конструкторы и пазлы и учится рисовать. Дочка гораздо шустрее брата, она смелая, ничего не боится, любит быть в центре внимания и общаться с людьми. Они у меня молодцы, могут самостоятельно поесть, одеться, – подчеркнула мама детей.



Каждый год через неонатальные отделения детской больницы проходят 30-35 детей с весом менее килограмма, добавили в медучреждении.

