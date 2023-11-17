ФАП оснастят новым медицинским оборудованием
В селе Георгиевское Хоринского района Бурятии завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта стоимостью 6 650 000 рублей и площадью 72 кв. м. Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение».
В отличие от старого деревянного здания с печным отоплением, построенного в 1970 году, новый пункт соответствует современным стандартам. Здание состоит из быстровозводимых модульных конструкций. Также акушерский пункт будет оснащён новым медицинским оборудованием и мебелью, современной компьютерной техникой.
- Жители села смогут получать качественную и оперативную медицинскую помощь в комфортных условиях, - сообщили в пресс-службе администрации Хоринского района.
В селе Бурятии достраивают новый фельдшерский пункт
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