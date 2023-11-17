В селе Бурятии достраивают новый фельдшерский пункт

Общество, Фото: администрация Хоринского района

ФАП оснастят новым медицинским оборудованием



В селе Георгиевское Хоринского района Бурятии завершается строительство нового фельдшерско-акушерского пункта стоимостью 6 650 000 рублей и площадью 72 кв. м. Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение».



В отличие от старого деревянного здания с печным отоплением, построенного в 1970 году, новый пункт соответствует современным стандартам. Здание состоит из быстровозводимых модульных конструкций. Также акушерский пункт будет оснащён новым медицинским оборудованием и мебелью, современной компьютерной техникой.



- Жители села смогут получать качественную и оперативную медицинскую помощь в комфортных условиях, - сообщили в пресс-службе администрации Хоринского района.

