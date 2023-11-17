В Улан-Удэ стартует проект открытого лектория

Лекторий будет ориентирован на широкий круг слушателей.



В столице Бурятии стартует цикл публичных лекций, посвящённых локальной культуре и искусству. Проект открытого лектория «СайнУУ! Эрдэм» (бур. «Здравствуй, знание!») призван познакомить уланудэнцев и гостей города с локальной культурой с разных сторон.



Первая лекция, которой откроется проект, посвящена значению письменностей для разных культур и обществ от историка Николая Цыремпилова «Как письменность определяет нашу культурную идентичность» (12+), при этом особое внимание в лекции будет уделено и вертикальному письму «монгол бэшэг», интересующего многих горожан и гостей столицы Бурятии. Мероприятие состоится 18 ноября в центре креативных индустрий «Хэб-Хаб».



- Немногие задумываются над тем, что письменность, которой мы пользуемся, сильно влияет на нашу культурную идентичность. Графические знаки, с помощью которых люди потребляют, создают и передают информацию, формируют почву, на которой произрастают и расцветают мировые культуры и религии. И хотя в современном мире разнообразие систем письма стремительно исчезает, иероглифические и алфавитные системы и в наше время продолжают сближать и отдалять людей, создавать общую культурную среду и быть причиной для дискуссий, — говорит Николай Цыремпилов.



Подчёркивая открытость проекта, куратор ЦКИ «Хэб-Хаб» Дмитрий Галсан отметил, что данный лекторий — это ещё один из просветительских этапов социокультурного проекта «СайнУУ!», который стартовал в июле 2023 года. За это время были реализованы муралы в школах и аудиогиды в автобусах.



Как сообщили организаторы, проект «СайнУУ! Эрдэм» ориентирован на широкий круг слушателей. Лекции будут проходить раз в две недели, в доступном формате, на площадке ЦКИ «Хэб-Хаб».



Возрастное ограничение: 12+.

