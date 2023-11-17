Лекторий будет ориентирован на широкий круг слушателей.
В столице Бурятии стартует цикл публичных лекций, посвящённых локальной культуре и искусству. Проект открытого лектория «СайнУУ! Эрдэм» (бур. «Здравствуй, знание!») призван познакомить уланудэнцев и гостей города с локальной культурой с разных сторон.
Первая лекция, которой откроется проект, посвящена значению письменностей для разных культур и обществ от историка Николая Цыремпилова «Как письменность определяет нашу культурную идентичность» (12+), при этом особое внимание в лекции будет уделено и вертикальному письму «монгол бэшэг», интересующего многих горожан и гостей столицы Бурятии. Мероприятие состоится 18 ноября в центре креативных индустрий «Хэб-Хаб».
- Немногие задумываются над тем, что письменность, которой мы пользуемся, сильно влияет на нашу культурную идентичность. Графические знаки, с помощью которых люди потребляют, создают и передают информацию, формируют почву, на которой произрастают и расцветают мировые культуры и религии. И хотя в современном мире разнообразие систем письма стремительно исчезает, иероглифические и алфавитные системы и в наше время продолжают сближать и отдалять людей, создавать общую культурную среду и быть причиной для дискуссий, — говорит Николай Цыремпилов.
Подчёркивая открытость проекта, куратор ЦКИ «Хэб-Хаб» Дмитрий Галсан отметил, что данный лекторий — это ещё один из просветительских этапов социокультурного проекта «СайнУУ!», который стартовал в июле 2023 года. За это время были реализованы муралы в школах и аудиогиды в автобусах.
Как сообщили организаторы, проект «СайнУУ! Эрдэм» ориентирован на широкий круг слушателей. Лекции будут проходить раз в две недели, в доступном формате, на площадке ЦКИ «Хэб-Хаб».
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ стартует проект открытого лектория
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Лекторий будет ориентирован на широкий круг слушателей.
Стало известно, кто представит республику на всероссийском этапе
В столице страны завершился всероссийский съезд дефектологов
ФАП оснастят новым медицинским оборудованием
Юбилей отпраздновала жительница посёлка Николаевский
Церемония награждения состоялась 16 ноября
Их наградили памятной медалью «За проявленное мужество»
Особое внимание будет уделено поддержке информационно-образовательной и культурно-просветительской деятельности
Пациентам помогают осваивать самоконтроль гликемии, гипогликемии и гипергликемии
«Не можем приобрести себе самые элементарные вещи», - жалуются сельчане
При этом строительство детсадов будет продолжено
Мусором завалили участок почти в два гектара
Торговый центр оградили сигнальной лентой
Мэр города поздравил полицейских с профессиональным праздником
Ранее они собрали более миллиона рублей