В Бурятии жителей посёлка возмутило меню в детсаду



Жители посёлка Усть-Баргузин сообщили, что их детям в садике якобы не дают фрукты, хотя в других местных дошкольных учреждениях они есть. «Вроде плата за сад у нас такая же. Насколько известно, фрукты должны быть каждый день», – заявили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Заведующая детским садом эту информацию опровергла.



- В детский рацион включены фрукты – об этом свидетельствуют меню и фактуры, где они указаны в перечне поступающих продуктов, – подчеркнула руководитель дошкольного учреждения.