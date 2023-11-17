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В Бурятии жителей посёлка возмутило меню в детсаду

В Бурятии жителей посёлка возмутило меню в детсаду
Общество,  Фото:pixabay.com
Родители дошколят заявили, что их лишили фруктов

Жители посёлка Усть-Баргузин сообщили, что их детям в садике якобы не дают фрукты, хотя в других местных дошкольных учреждениях они есть. «Вроде плата за сад у нас такая же. Насколько известно, фрукты должны быть каждый день», – заявили сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Заведующая детским садом эту информацию опровергла.

- В детский рацион включены фрукты – об этом свидетельствуют меню и фактуры, где они указаны в перечне поступающих продуктов, – подчеркнула руководитель дошкольного учреждения.
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