Сельских детей в Бурятии оставили без школьного автобуса



Жители Мухоршибири рассказали, что ученики местной средней школы № 2 вынуждены обходиться без школьного автобуса. Вообще транспорт для ребятишек в учебном заведении имеется, но подвоз туда почему-то не организовали.



- Не у всех же родителей есть машины и возможность ездить на такси. Дети идут по холоду и по темноте. Есть же автобус в школе, что мешает? – вопрошают сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Начальник районного управления образования Бимба-Цырен Очиров пояснил: подвоз невозможен из-за несоответствия улично-дорожной сети требованиям, прописанных в своде правил (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Остановки для школьного транспорта в райцентре не оборудованы, а необходимых дорожных знаков и разметки вообще нет.



- Кроме того, невозможно своевременно подвезти всех учеников школы на одном автобусе, – добавили в РУО.

