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В Бурятии чествовали детей-героев

В Бурятии чествовали детей-героев
Общество,  Фото:НХ РБ
Их наградили памятной медалью «За проявленное мужество»

В столице Бурятии наградили детей-героев памятной медалью Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество». Церемония прошла в Народном Хурале РБ.

Медали Совета Федерации «За проявленное мужество» и памятный подарок были вручены Артёму А., Анне Б., Семёну С., Сергею Д. Отметим, что 5 мая этого года учащиеся Адамовской основной общеобразовательной школы возвращаясь с мероприятия, посвящённого 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в местности «Шаманка» Баргузинского района заметили и потушили лесной пожар до прибытия пожарной охраны. Благодарственное письмо вручили директору Адамовской основной общеобразовательной школы Лидии Нолевой.

9-летний Тимур Ш. из села Зун-Мурино Тункинского района во время купания совершил самоотверженный поступок, оказав помощь утопающим девочкам.
- Я помог девочкам. Тогда не думал, что мне дадут награду. Я пришёл на помощь и сделал доброе дело по велению сердца, просто потому, что не мог поступить иначе, - сказал Тимур.

Медаль вручили и 12-летнему Виктору Б. Он, прогуливаясь вдоль берега реки Баргузин, увидел мужчину, который переходил реку. Дойдя до половины, он начал тонуть. Виктор не задумываясь, бросился в холодную воду и проплыв около 70 метров вытащил утопающего на берег. Затем оказав первую помощь, позвал взрослых. Об этом сообщает пресс-служба НХ РБ.
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