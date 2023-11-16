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В Улан-Удэ 2024 год планируют объявить Годом общественных и гражданских инициатив

В Улан-Удэ 2024 год планируют объявить Годом общественных и гражданских инициатив
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В ближайшее время инициативу рассмотрит Горсовет

Мэрия Улан-Удэ выступила с инициативой объявить следующий, 2024 год, Годом общественных и гражданских инициатив. Этот вопрос рассмотрели сегодня на коллегии городской администрации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

- В целях развития навыков самоорганизации, сотрудничества и социально ответственного поведения населения города, вовлечения и поддержки гражданских инициатив, а также повышения активности граждан в решении актуальных проблем общественной жизни предлагаем объявить 2024 год – Годом общественных и гражданских инициатив, - сообщил Михаил Иванов, и.о. председателя комитета по социальной и молодёжной политике.

Решение коллегией поддержано, в ближайшее время вопрос будет рассмотрен на сессии Улан-Удэнского горсовета депутатов.
администрацияУУ Улан-Удэ

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