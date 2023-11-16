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В Бурятии премии самбистов приравняли к олимпийским видам спорта

В Бурятии премии самбистов приравняли к олимпийским видам спорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Одобрены соответствующие поправки в закон

В Бурятии размер спортивных премий по самбо приравняли к уровню олимпийских видов спорта. Соответствующие изменения в закон республики «О физической культуре и спорте» одобрили на сессии Народного Хурала.

Символично, что произошло во Всероссийский день самбо.

- Самбо - исконно российский вид спорта. Это практически единственный вид спорта по правилам, которого даже на международных соревнованиях команды отдаются на русском языке, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Кроме того, приняты поправки об единовременной государственной спортивной премии спортсменам, занявшим призовые места на Спартакиаде, а также их тренерам, на время действия отстранения российских спортсменов от международных соревнованиях. Отметим, на всероссийской спартакиаде между субъектами РФ по летним видам спорта, которая прошла в 2022 года, спортсмены из Бурятии завоевали 11 медалей (одна золотая, восемь серебряных, две бронзовые).

Самбо не включено в программу Олимпиад. Однако в 2021 году самбо получило полноценное признание Международного олимпийского комитета. ФИАС (Международная федерация самбо) официально вошла в олимпийскую семью.


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