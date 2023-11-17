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В Бурятии пообещали плюсовую температуру

В Бурятии пообещали плюсовую температуру
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах выпадет снег

В пятницу, 17 ноября, в Бурятии ожидается переменная облачность. Синоптики обещают небольшой, а по северному Прибайкалью – умеренный снег. Днём по республике – от -3 до +3, местами – от -5 до -10 градусов. Ветер восточный с переходом на западный, 4-9 м/с и с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков и от -1 до -3 градусов. Ветер восточный с переходом на западный, 6-11 м/с.

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