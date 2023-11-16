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Жителям Бурятии рекомендовали уточнить границы участков

Общество, 
Иначе это может затянуть процедуру продажи

Управление комплексного развития территорий продолжает серию полезных материалов для жителей Бурятии.

- Вы знали, что отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости актуальных сведений о координатах границ может затянуть процедуру выкупа земельных участков? В случае если вы выставляете на продажу свой земельный участок, рекомендуем проверить уточнены ли его границы, - сообщили в управлении.

Как это сделать можно прочитать в карточках выше.
минстрой РБ Бурятия

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