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В столице Бурятии продолжается война с металлическими гаражами

В столице Бурятии продолжается война с металлическими гаражами
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ещё два таких снесли в Советском районе

В Улан-Удэ демонтировали два металлических гаража на улицах Радикальцева, 5а и Тарбагатайская, около школы № 9. За такие объекты вплотную взялись в 2023 году – их инвентаризация ведётся во всех трёх районах города. Тех, у кого имеется неоформленная постройка, просят явиться в районную администрацию. Соответствующие требования размещают прямо на самоволках.

Если собственник никак не отреагирует, гараж снесут в течение 15 дней. Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию и увезут его на стоянку, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением. Объект будет храниться там до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на него. Если хозяин так и не найдётся, «нахаловку» обратят в такую собственность и утилизируют.

Владельцы гаражей в Советском районе не обратились в местную администрацию и в итоге лишились своей недвижимости. Вернуть её можно, если подать заявление и приложить документы, подтверждающие право собственности. Кроме того, придётся заплатить за демонтаж, транспортировку и хранение постройки на стоянке, а после предъявить квитанцию, которая действует три рабочих дня.

Для сверки данных месторасположения движимого имущества и правоустанавливающих документов на гаражи  улан-удэнцев просят позвонить в управление по развитию территории и жизнеобеспечению по номеру 8 (3012) 21-35-05 (улица Советская, 23, кабинет № 11).
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