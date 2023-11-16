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Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России

Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Он занял первое место в весовой категории 100 кг

С 13 по 16 ноября в Нальчике состоялось тупиковое первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Соревнования были посвящены памяти основоположника Балкарской литературы Кязима Мечиева.

Представитель борцовского клуба «Зугалай» из Улан-Удэ стал победителем соревнований. Данзан Т. занял первое место в весовой категории 100 кг. Спортсмен – уроженец Калмыкии, Бурятию представляет второй год.

Тимур П. из Иркутской области стал бронзовым призёром первенства в весовой категории 48 кг.
вольная борьба спорт первенство России Бурятия

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