Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Он занял первое место в весовой категории 100 кг



С 13 по 16 ноября в Нальчике состоялось тупиковое первенство России по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Соревнования были посвящены памяти основоположника Балкарской литературы Кязима Мечиева.



Представитель борцовского клуба «Зугалай» из Улан-Удэ стал победителем соревнований. Данзан Т. занял первое место в весовой категории 100 кг. Спортсмен – уроженец Калмыкии, Бурятию представляет второй год.



Тимур П. из Иркутской области стал бронзовым призёром первенства в весовой категории 48 кг.

