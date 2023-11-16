Лидером республиканского турнира стали спортсмены городского совета ветеранов
В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу среди ветеранских команд. Два соревновательных дня на двух спортивных площадках выявили лидеров среди 14 команд-участников.
Уверенную победу, благодаря слаженной игре и опыту большинства игроков, одержала команда городского совета ветеранов. На второй позиции прочно закрепился Октябрьский район. Командный дух показала и команда Тункинского района, которая и замкнула тройку лидеров.
- Отметим, что такой крупный по масштабу турнир прошёл в регионе впервые. Уверены, в следующем году он соберёт ещё больше любительских команд среди ветеранов, - сообщили в пресс-службе министерства спорта РБ.
В Бурятии ветераны посоревновались в волейболе
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