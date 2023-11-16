В Бурятии ветераны посоревновались в волейболе

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Лидером республиканского турнира стали спортсмены городского совета ветеранов



В Бурятии прошёл республиканский турнир по волейболу среди ветеранских команд. Два соревновательных дня на двух спортивных площадках выявили лидеров среди 14 команд-участников.



Уверенную победу, благодаря слаженной игре и опыту большинства игроков, одержала команда городского совета ветеранов. На второй позиции прочно закрепился Октябрьский район. Командный дух показала и команда Тункинского района, которая и замкнула тройку лидеров.



- Отметим, что такой крупный по масштабу турнир прошёл в регионе впервые. Уверены, в следующем году он соберёт ещё больше любительских команд среди ветеранов, - сообщили в пресс-службе министерства спорта РБ.



