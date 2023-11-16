16 ноября

15 ноября

Популярное

Школьники Бурятии решают проектные задачи в области ИИ

Школьники Бурятии решают проектные задачи в области ИИ
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Уже завтра решится судьба единственной команды-претендента из Бурятии в проект «Сириус.ИИ»

Во второй тур всероссийской научно-технологической программы по решению проектных задач в области искусственного интеллекта и смежных дисциплин «Сириус.ИИ» вышла единственная команда из Бурятии – ученики 10 «а» класса Бичурской средней школы №1.

Уже завтра, 17 ноября, ребят ждёт собеседование с экспертами «Сириуса» в формате представления своего решения участниками проектной команды партнёрам – заказчикам проектных задач – по видеоконференцсвязи.

Как сообщили в пресс-служба министерства образования РБ, «Сириус.ИИ» – это научно-технологическая программа проектных команд, где участники представят решение проектной задачи в области искусственного интеллекта и смежных дисциплин. Региональный координатор проекта «Сириус.ИИ» в Бурятии – региональный центр «Асториум», открытый в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».

- Принять участие в проекте «Сириус.ИИ» предложил мой троюродный брат. Сказал на сайте «Асториума» есть информация о платформе «Сириус. Курсы» и образовательной программе по истории. Я зашёл и наткнулся на конкурс по искусственному интеллекту и предложил поучаствовать. Мы это обсудили с братом и предложили нашим одноклассникам принять участие, которые с радостью согласились, так как тоже уже знали о конкурсе. Ну и поскольку я очень люблю общаться с людьми и искать нужную информацию, одноклассники предложили мне стать капитаном команды. Всей командой мы выбрали задание придумать новые навыки бота, - рассказал капитан команды Михаил.

Четвёрка ребят не прошла бы так далеко, если бы они не обладали стратегическим мышлением.

- Мы думаем, что на собеседовании могут спросить, например, о способе реализации придуманного навыка. И почему именно этот навык именно нужно добавить. Вообще, задания не были очень сложными. Единственная трудность была – это придумать особый навык. Думаю, у нас есть все шансы на прохождение собеседования. Моя команда, помимо меня состоит ещё из 3 человек, это Костя, Стас и Лёша. Каждый из них силён в своей сфере: Лёша – главный по орфографии и красивому написанию текста. Его главный страх – это ошибки в словах. Кости и Стас владеют языками java script и python, создают ботов и могут написать весь бэкенд. Лично я занимаюсь сбором информации, оценкой проделанной работы, а так также уведомляю команду о новостях по поводу конкурса. Мы очень сплочённая команда, но и не забываем про отдых в перерывах между работой. Мы играем в «сломанный телефон». Я увлекаюсь изучением языка программирования С++ в дальнейшем хочу стать первоклассным программистом, - добавил капитан команды Михаил.

По результатам второго этапа отборочного тура определяется список участников проектных команд, приглашённых для участия в итоговом этапе программы «Сириус.ИИ».

Бурятия образование национальный проект

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки
В нацпарке Бурятии снежный барс попал в объектив фотоловушки
Общество, 16.11.2023
Учёные идентифицировали, что в кадр попала Рыжая Пятка
В Бурятии ветераны посоревновались в волейболе
В Бурятии ветераны посоревновались в волейболе
Общество, 16.11.2023
Лидером республиканского турнира стали спортсмены городского совета ветеранов
ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока
ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока
Общество, 16.11.2023
Новое здание возводят в селе Тохой
Школьники Бурятии решают проектные задачи в области ИИ
Школьники Бурятии решают проектные задачи в области ИИ
Общество, 16.11.2023
Уже завтра решится судьба единственной команды-претендента из Бурятии в проект «Сириус.ИИ»
В Бурятии сельчанин собрал коноплю по пути на гурт
В Бурятии сельчанин собрал коноплю по пути на гурт
Общество, 16.11.2023
Схрон с «травкой» он устроил на крыше бани
В Бурятии исчезли два прибрежных посёлка
В Бурятии исчезли два прибрежных посёлка
Общество, 16.11.2023
 Их упразднили по решению депутатов
В Бурятии столетие отметила Шибертуйская школа
В Бурятии столетие отметила Шибертуйская школа
Общество, 16.11.2023
В рамках празднования прошла церемония открытия мемориальных досок учителям школы
Дороги в северном посёлке Бурятии введут в эксплуатацию в 2024 году
Дороги в северном посёлке Бурятии введут в эксплуатацию в 2024 году
Общество, 16.11.2023
Строительный сезон закончился, и дорожные работы приостановлены
Школьник из Бурятии получил медаль всероссийского конкурса
Школьник из Бурятии получил медаль всероссийского конкурса
Общество, 16.11.2023
Его работа вошла в число лучших проектов страны
В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда
В Иркутске установили сердце, изготовленное из байкальского льда
Общество, 16.11.2023
В городе дали старт проекту ледового города
Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России
Борец Бурятии победил на тупиковом первенстве России
Общество, 16.11.2023
Он занял первое место в весовой категории 100 кг
Монгольский баритон стал лучшим оперным певцом Санкт-Петербурга
Монгольский баритон стал лучшим оперным певцом Санкт-Петербурга
Общество, 16.11.2023
Ариунбаатар Ганбаатар победил в номинации театральной премии «Золотой софит»
Бурятские авторы вошли в шорт-лист премии «Дальний Восток»
Бурятские авторы вошли в шорт-лист премии «Дальний Восток»
Общество, 16.11.2023
За победу поборются девять российских авторов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^