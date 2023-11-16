Школьники Бурятии решают проектные задачи в области ИИ

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Уже завтра решится судьба единственной команды-претендента из Бурятии в проект «Сириус.ИИ»



Во второй тур всероссийской научно-технологической программы по решению проектных задач в области искусственного интеллекта и смежных дисциплин «Сириус.ИИ» вышла единственная команда из Бурятии – ученики 10 «а» класса Бичурской средней школы №1.



Уже завтра, 17 ноября, ребят ждёт собеседование с экспертами «Сириуса» в формате представления своего решения участниками проектной команды партнёрам – заказчикам проектных задач – по видеоконференцсвязи.



Как сообщили в пресс-служба министерства образования РБ, «Сириус.ИИ» – это научно-технологическая программа проектных команд, где участники представят решение проектной задачи в области искусственного интеллекта и смежных дисциплин. Региональный координатор проекта «Сириус.ИИ» в Бурятии – региональный центр «Асториум», открытый в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».



- Принять участие в проекте «Сириус.ИИ» предложил мой троюродный брат. Сказал на сайте «Асториума» есть информация о платформе «Сириус. Курсы» и образовательной программе по истории. Я зашёл и наткнулся на конкурс по искусственному интеллекту и предложил поучаствовать. Мы это обсудили с братом и предложили нашим одноклассникам принять участие, которые с радостью согласились, так как тоже уже знали о конкурсе. Ну и поскольку я очень люблю общаться с людьми и искать нужную информацию, одноклассники предложили мне стать капитаном команды. Всей командой мы выбрали задание придумать новые навыки бота, - рассказал капитан команды Михаил.



Четвёрка ребят не прошла бы так далеко, если бы они не обладали стратегическим мышлением.



- Мы думаем, что на собеседовании могут спросить, например, о способе реализации придуманного навыка. И почему именно этот навык именно нужно добавить. Вообще, задания не были очень сложными. Единственная трудность была – это придумать особый навык. Думаю, у нас есть все шансы на прохождение собеседования. Моя команда, помимо меня состоит ещё из 3 человек, это Костя, Стас и Лёша. Каждый из них силён в своей сфере: Лёша – главный по орфографии и красивому написанию текста. Его главный страх – это ошибки в словах. Кости и Стас владеют языками java script и python, создают ботов и могут написать весь бэкенд. Лично я занимаюсь сбором информации, оценкой проделанной работы, а так также уведомляю команду о новостях по поводу конкурса. Мы очень сплочённая команда, но и не забываем про отдых в перерывах между работой. Мы играем в «сломанный телефон». Я увлекаюсь изучением языка программирования С++ в дальнейшем хочу стать первоклассным программистом, - добавил капитан команды Михаил.



По результатам второго этапа отборочного тура определяется список участников проектных команд, приглашённых для участия в итоговом этапе программы «Сириус.ИИ».



