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Депутаты дали жителям Бурятии последний шанс

Депутаты дали жителям Бурятии последний шанс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
У самовольщиков есть ещё три года, чтобы узаконить свои дома

На второй сессии Народного Хурала нового созыва 16 ноября депутаты рассмотрели изменения в два республиканских закона, устанавливающих сроки оформления участков в собственность. Крайним ранее сделали 31 декабря 2023-го.

Однако по тем или иным причинам или из-за определённых ограничений некоторые не успевали узаконить землю к концу года – к примеру, если она находилась в федеральной собственности, на особо охраняемых территориях или в санитарно-защитной зоне. Сказывается и длительный процесс её передачи муниципалитету.

Потому действие норм решили продлить ещё на три года – до 31 декабря 2026-го. 

- В половине муниципальных образований Бурятии выявлены земельные участки под жилыми домами, возведёнными с 31 декабря 2010-го до 31 декабря 2015 года, права на которые не оформлены, – пояснил докладчик, депутат Михаил Степанов.
 
По его словам, в Улан-Удэ таковых 500, в Иволгинском районе – 696, в Тункинском – 1093.
 
Депутаты одобрили поправки и пролонгировали сроки. Это была третья такая инициатива по самоволка и последняя. Таким образом, депутаты дали жителям Бурятии последний шанс оформить необходимые документы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии уже несколько лет ведётся работа по передаче территорий бывшей плодово-ягодной станции, микрорайона Вагжанова и станции Дивизионная городу. Это позволит местным самовольщикам тоже оформить право на земли со своими домами. Но вопрос сдвинулся с мёртвой точки только в прошлом году.
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