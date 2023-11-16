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Улицы в приграничном городе Бурятии погрузились во мрак

Улицы в приграничном городе Бурятии погрузились во мрак
Общество,  Фото:Pixabay.com
На одной из них недавно сгорел последний фонарь

Жители Кяхты жалуются на отсутствие освещения на улице Юбилейная. Люди поинтересовались в группе «Кяхта-инфо.24/7», когда оно, наконец, там появится. Такая же ситуация уже третью неделю – на улице Сергея Лазо. А на Рагозина, по словам местных, недавно перегорела последняя работавшая лампа.

В администрации города сообщили, что в эти дни запланировано актирование уличного освещения для выявления потребности в материалах, необходимых для ремонта. Правда, точные сроки власти так и не обозначили.
улицы освещение

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