Улицы в приграничном городе Бурятии погрузились во мрак



Жители Кяхты жалуются на отсутствие освещения на улице Юбилейная. Люди поинтересовались в группе «Кяхта-инфо.24/7», когда оно, наконец, там появится. Такая же ситуация уже третью неделю – на улице Сергея Лазо. А на Рагозина, по словам местных, недавно перегорела последняя работавшая лампа.



В администрации города сообщили, что в эти дни запланировано актирование уличного освещения для выявления потребности в материалах, необходимых для ремонта. Правда, точные сроки власти так и не обозначили.