Монгольский баритон стал лучшим оперным певцом Санкт-Петербурга

Ариунбаатар Ганбаатар победил в номинации театральной премии «Золотой софит»
13 ноября в Санкт-Петербурге назвали лауреатов высшей театральной премии города «Золотой софит». Двадцать девятая церемония вручения прошла в театре юных зрителей имени Брянцева.
Заслуженный артист Монголии, кавалер ордена «Чингисхан» Ариунбаатар Ганбаатар был номинирован в этом году на премию «Золотой Софит». За роль Набукко в опере «Набукко» (6+) он был удостоен премии за лучшую мужскую роль. «Набукко» также стала лучшим оперным спектаклем Северной столицы в этом году.
Ариунбаатар Ганбаатар был солистом Бурятского государственного академического театра оперы и балета с 2014-го по 2018 год. Сейчас монгольский баритон является солистом Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», «Золотой софит» – высшая театральная премия Санкт-Петербурга, учреждённая в 1995 году Санкт-Петербургским отделением союза театральных деятелей Российской Федерации. Премия присуждается за достижения в области театрального искусства.
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